El Govern considera que Baleares sigue siendo un destino seguro a pesar de la nueva restricción del gobierno británico

El incremento en la incidencia acumulada de las últimas semanas en Baleares ha provocado que el gobierno del Reino Unido haya devuelto a las islas a la lista ámbar. Con esta decisión, aquellos turistas británicos que visiten las islas tendrán que hacer cuarentena al regresar a su país, aunque no aquellos que tengan la pauta completa de vacunación.

Sin embargo, Negueruela considera que con esta decisión del ejecutivo de Boris Johnson "no hay un perjuicio", ya que las personas que tengan la pauta completa de vacunación administrada y los menores de 18 años, no tendrán que hacer cuarentena. En este sentido, asegura, los "viajes de personas con doble pauta de vacunación y viajes familiares" no se verán afectados, "un tipo de turismo que siempre hemos defendido", ha concluido.

Negueruela ha asegurado que el aumento de casos es consecuencia de una mayor presencia de la variante Delta en las islas y ha pedido responsabilidad a la población balear, recordando que "la situación de la covid no ha pasado" y hay que tener una "especial responsabilidad para convivir mientras esta situación dure".