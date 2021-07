El Consell de Ibiza propugna «un cambio legislativo» para acabar con las fiestas ilegales

«No nos escudemos -añade el presidente insular- en que se trata de un derecho fundamental: deja de ser vivienda en el momento en que se desarrolla una actividad donde hay discjockeys, hay altavoces, se cobra entrada, se vende bebida… Y eso agravado por la situación de la pandemia».

Marí considera que se debería «poder actuar cautelarmente, preventivamente, para abortar esas fiestas e imponer unas sanciones que sean realmente ejemplarizantes». Fiestas que califica como «el gran problema que hay en estos momentos» en la isla. De ahí que, a su juicio, sea «prioritario» tomar medidas.

También aplaude que la asociación Ocio de Ibiza haya anunciado que no contratará a los djs que actúen en fiestas privadas: «Me parece una buena medida para intentar disuadir y para que nadie colabore directa o indirectamente con la organización de esas celebraciones. Lo extiendo a los mayoristas: si tienen conocimiento de que va a tener lugar una fiesta en una vivienda, que no vendan material a quienes ponen en riesgo nuestra salud y nuestra economía. Esto es un trabajo de todos, de la sociedad y de los empresarios».

Marí dice estar preocupado por el aumento de la incidencia de casos, si bien confía en que «la presión hospitalaria no aumente y que quienes se infecten sean pacientes leves o asintomáticos». Lo preocupante sería que «ese incremento de casos incidiera en el sector sanitario y que se tradujera en presión hospitalaria». En ese sentido, cree que los países emisores ya están teniendo en cuenta otras variables a la hora de restringir los viajes, y no sólo la incidencia acumulada: «Pese al aumento de infectados, no están poniendo restricciones ni cuarentenas a quienes regresan. Eso es positivo. Por eso hay que insistir en la necesidad de que la gente se vacune».