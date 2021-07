El Govern «se inclina por facilitar» a los vacunados el acceso a las discotecas

Los socios de Ocio de Ibiza, reunidos de urgencia el pasado jueves por la tarde, decidieron solicitar al Govern que, a partir del 26 de julio (cuando las salas podrán volver a abrir sus puertas tras temporada y media cerradas), sólo puedan acceder a las discotecas aquellos clientes que demuestren documentalmente estar vacunados con las pautas correspondientes (doble o única, dependiendo del tipo de vacuna o de si ha pasado ya la enfermedad). En caso de que el Govern dé su visto bueno, ni una prueba de antígenos ni una PCR servirán para poder entrar en una sala de baile. Un portavoz de la conselleria de Turismo balear indicó el viernes que estudiarían la propuesta y admitió que, de implantarse, todos ganarían: las discotecas porque así garantizarían no convertirse en focos de contagios, y el propio Ejecutivo porque considera que de esa manera impulsaría la vacunación.

De hecho, eso fue lo que, precisamente, alegó ayer Negueruela para respaldar explícitamente esa propuesta de Ocio de Ibiza: se «estimularía así la vacunación» y se «garantizarían las condiciones de seguridad en los locales de gran capacidad», señaló el conseller, que añadió que el Ejecutivo «lo valorará estas semanas».

José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, manifestó ayer estar «contento» por la declaración de Negueruela: «Demuestra que nos escucha y que no hemos pedido una locura, todo lo contrario. Si el Govern lo ve así también, seguro que habrá muchas empresas dispuestas a abrir. Lo primero es la salud y la marca ‘Ibiza’».

Apuesta por otra métrica covid

Preguntado por si no cree que sería necesario retrasar el horario de cierre de los locales para que no se repitan escenas como las vividas en el puerto de Ibiza el pasado sábado a las dos de la madrugada, cuando policías locales y nacionales tuvieron que desalojar a unas 800 personas que seguían de jarana en los andenes, Negueruela dice que no: «No nos planteamos una ampliación mayor de horario».

Durante su comparecencia, Negueruela se hizo eco de las voces que desde hace un par de semanas piden un cambio de criterio en las métricas sobre la pandemia, ya que consideran que las actuales no reflejan la situación sanitaria y suponen un hándicap para el turismo. A partir de esos datos, Alemania, por ejemplo, nos ha metido en el saco de las zonas de riesgo por covid: «La prensa alemana dice que el instituto Robert Koch debería introducir elementos adicionales que no sean sólo los datos de la incidencia acumulada, por ejemplo factores como la capacidad hospitalaria. Parece que últimamente sólo vemos la incidencia acumulada». En ese sentido, el conseller, que recordó que «Reino Unido ya ha iniciado ese giro» [los británicos vacunados ya no han de hacer cuarentena al regresar de sus viajes], indicó que deberían tenerse en cuenta el riesgo para las personas vulnerables y la saturación en hospitales y en sus UCI, un peligro «que no hay ahora en Balears, lo cual es clave». Negueruela apuesta por «introducir el resto de criterios» para que tengan «un peso mayor a la hora de ponderar las medidas».