La pandemia sigue pasando factura: 449 millones menos de gasto turístico en Ibiza y Formentera

Lo ocurrido en mayo, el primer mes en el que el país se abría completamente (o casi) al turismo, da una idea del lento ritmo con el que ha comenzado la temporada: sólo se contabilizaron 69,4 millones de euros de ingresos en el sector, un 80,2% menos que los 350,8 millones registrados en el mismo periodo de 2019. La ausencia de británicos es lo que, sobre todo, lastra esta estadística.

-2,8 MILL menos de pernoctaciones en Ibiza y Formentera Entre enero y mayo se registraron un total de 834.091 pernoctaciones en Eivissa y Formentera, 2.857.209 menos que en el mismo periodo del año 2019. Es decir, un 77,4% menos. Sólo en mayo se registraron 1.573.652 estancias nocturnas menos, al contabilizarse únicamente 557.151.

124 € de gasto diario en el mes de mayo El gasto medio por día en las Pitiüses durante el mes de mayo ascendió a 124,6 euros, un 24,3% inferior al del mismo mes de 2019.

841€ de gasto por viaje También cayó, pero menos, el gasto por viaje en mayo, que fue de 841,6 euros, 97 euros menos que hace dos años.

Para colmo, el gasto por viaje ha caído un 10,3%. Si hace dos años los viajeros desembolsaban una media de 938 euros por estancia en mayo, este se dejaron 97 euros menos. Y es que el gasto por día se ha desplomado un 24%: de los 164,6 euros por jornada de mayo de 2019 se ha pasado esta temporada a 124,6 euros, 40 euros menos, un buen bocado. Es decir, no sólo hay menos viajeros, es que, además, se rascan menos el bolsillo.

¿Y cómo le va a nuestro vecino y más inmediato competidor? Algo mejor que a nosotros. En Mallorca el gasto turístico se elevó en mayo a 352 millones de euros, casi un 72% menos (casi 900 millones menos) que dos años antes, un porcentaje inferior al pitiuso. En lo que va de temporada, en esa isla sólo han ingresado casi 600 millones de euros, 2.322 menos (-79,4%) que entre enero y mayo de 2019. El porcentaje también es menor que el pitiuso, pero no deja de ser enorme.

En la mayor isla de la Comunitat Autònoma sí ha mejorado el gasto: el de cada viaje ascendió en mayo hasta los 968 euros, lo que supone una mejora del 7,2%. Y la media del acumulado del año es de 909 euros, un 4,8% superior al de dos temporadas atrás. Y eso que ha descendido el gasto por día: de 164 a 138 euros (-15,2%), de lo que se deduce que en Mallorca ha aumentado la estancia media.

Mismos turistas, la mitad de gasto

En mayo se consideró un alivio la llegada de turistas españoles (y baleares). Fue más una sensación que una realidad, pues sólo gastaron 10 millones de euros, un 66% menos que en 2019. El verdadero alivio vino de Alemania, cuyos viajeros gastaron 19 millones de euros, nueve más que nuestros compatriotas. Y no es que nos visitaran más germanos (19.818, sólo un centenar menos que españoles), es que son más espléndidos: los viajeros teutones se dejaron, de media, 956 euros en cada viaje; nuestros paisanos, 500 euros. La media del resto de países es de 956 euros. Hay que tener en cuenta que el gasto por día de un español en mayo fue de casi 77 euros; el de un alemán, 120 euros. La media de los visitantes del resto del globo terráqueo, 150 euros.

Lo que se nota, y mucho, es la falta de británicos, que en mayo de 2019 ya habían gastado 109 millones de euros. Este, los pocos que se arriesgaron a venir (la vuelta a su país suponía pasar una larga cuarentena) sólo 2,3 millones de euros. En mayo también se echó de menos a los turistas del resto del mundo (saco en el que Ibestat mete a quienes no son españoles, alemanes ni proceden de la Gran Bretaña): llevan gastados 47,5 millones entre enero y mayo, 220 millones de euros menos que sin pandemia (-82%).

Llegaron igual número de turistas alemanes que españoles, pero nuestros compatriotas gastaron la mitad

De los 69,4 millones de euros contabilizados como gasto turístico en mayo, sólo 32,4 millones (el 46,7% del total) procedieron de turistas alojados en hoteles. Y 19,5 millones de euros (28% del total), de los que durmieron en alojamientos «de no mercado», que engloba, según el Ibestat, tanto a quienes tienen una residencia de su propiedad en Ibiza y Formentera como a quienes contratan una estancia en pisos que carecen de licencia turística. Si se comparan esos datos con los de 2019 llama la atención el bajón del gasto experimentado entre los que escogieron los hoteles, que en 2019 representó el 68,5% del total (casi 22 puntos porcentuales más); el de quienes optaron por el alojamiento de no mercado no pasó aquel mes de mayo de hace dos temporadas del 7,8% (21 puntos porcentuales menos).

Si atendemos al gasto por día, el de quienes escogieron hoteles ascendió en mayo a casi 198 euros, 133 euros más que el de la opción de alojarse en una vivienda propia o en un piso sin licencia turística.