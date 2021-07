La 74ª edición del Festival Internacional Du Film de Cannes ha sido el escenario de la presentación de la V Edición del Festival Ibicine que se celebrará en la isla del 16 al 26 de abril de 2022. Se han abierto ya las convocatorias para presentar cortometrajes y largometrajes. "Una convocatoria diferente a la habitual, en la que tendrán especial protagonismo el patrimonio y la posidonia oceánica, dos elementos fundamentales y característicos de la isla de Ibiza", han transmitido desde la organización.

La madrina la próxima edición, la actriz Paz Vega, ha sido la encargada de hacer la presentación en La Croisette. "Me hace feliz amadrinar este Festival por dos razones: amo esta profesión a la que me dedico, es mi universo, donde soy feliz; y amo Ibiza, hay muchas experiencias que me unen a la isla. Amadrinar la V Edición es, también, una manera de agradecerle a esta isla todo lo bonito que me ha regalado. Estoy feliz y agradecida y siento que Ibiza va a ser un lugar de encuentro importante para la industria cinematográfica", ha explicado la actriz.

La directora del Festival de Cine de Ibiza Helher Escribano ha querido recordar que fue en Cannes, viendo un cortometraje, cuando pensó "que Ibiza podría ser un punto de encuentro del sector cinematográfico". Escribano ha querido recordar también que la UNESCO entregó al festival ibicenco un reconocimiento "como representante español de las rutas de turismo cinematográfico por el sur de Europa Movietravel, por ser iniciativa anual de promoción cinematográfica en Ibiza".

"Ibicine es posible gracias al apoyo de las instituciones locales que se vuelcan en difundir la cultura de la isla, como es el caso del Consell Insular, el Ayuntamiento de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària. Tampoco podría salir adelante sin los patrocinadores y colaboradores que se suman, año tras año, para hacer de Ibiza un lugar más cultural", han querido recordar sus organizadores.

Apertura convocatoria oficial

"Desde el 11 julio y hasta el 11 octubre estará abierta la convocatoria en sección oficial a cortometrajes y largometrajes de ficción, animación y documental", han informado desde la organización del festival. Añaden, en esta edición, "solo podrán presentarse proyectos de nacionalidad española, producidos por un equipo español, ya que Ibicine apuesta por visibilizar el talento nacional, y, en caso de que los diálogos estén en otro idioma, tendrán que estar subtitulados".

Apertura convocatoria paralela

Habrá además otras cuatro secciones de cortometrajes internacionales dedicadas a temáticas que, según la organización, necesitan especial difusión, aunque estarán fuera del concurso. Podrán recibir, eso sí, "menciones especiales en cada una de las categorías", que serán temática "LGTBIQ+, rodados por escuelas con el mar como protagonista y de producción extranjera". Además, informan, "tendrán que estar producidos en 2019 o posterior para cortometrajes y 2020 o posterior para largometrajes".