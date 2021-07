Denuncian al hospital por desahuciar a un paciente que entró con una pulmonía

«A las cuatro horas salió una enfermera, no un médico, a decirnos que mi padre se estaba muriendo y que le bajarían a planta para que estuviera más tranquilo. Nos dijo que fuéramos llamando a la familia y que esperásemos a que falleciera», denuncia Díaz, que remarca que, a pesar de «preguntar en incontables ocasiones», ningún sanitario les dijo el motivo por el que su padre estaba muriendo. «Nos dijeron que se moría pero nadie nos dijo de qué, ni lo que le ocurría ni nada. Simplemente le bajaron a planta y le dejaron morir como a un perro», lamenta indignada. A día de hoy, el paciente continúa ingresado en la UCI del hospital con un pronóstico muy grave.

24 horas sin noticias

Sebastián Díaz Sánchez, de 65 años, es un paciente oncológico del Hospital Can Misses debido al cáncer de vejiga que sufre desde hace unos años. El 24 de junio fue trasladado en ambulancia hasta el hospital porque se «encontraba muy mal» y «le faltaba el aire». «Se empezó a poner muy enfermo. Le faltaba el aire y no vocalizaba muy bien, así que llamamos a una ambulancia para que le llevaran al hospital», recuerda su hija. «Entró en Urgencias consciente y hablando y a las cuatro horas ya no hablaba y entró en coma», lamenta.

Cuatro horas más tarde, siempre según el testimonio de la denunciante, salió una enfermera para informarles de que su padre se estaba muriendo, aunque sin explicarles el motivo, asegura Díaz. «Pregunté por qué se estaba muriendo y me dijeron que no lo sabían, que no le iban a hacer ninguna prueba porque era una paciente oncológico. Me dijeron incluso que si tuviera una parada respiratoria no le reanimarían», narra. Durante las siguientes 24 horas, Díaz y su madre, María Cardona, vivieron un completo calvario viendo como su padre y marido, respectivamente, agonizaba en una habitación sin que «ni siquiera le aplicaran cuidados paliativos», critica Díaz. «Se estaba ahogando, no estaba muy consciente pero veíamos que estaba sufriendo», exclama.

Después de un día «sin recibir noticias del médico» sobre el estado de su padre, madre e hija decidieron poner una reclamación en el hospital. «Hasta que no nos enfadamos no nos hicieron ni caso. Estábamos muy nerviosas y lo único que queríamos era que alguien nos informara y atendiera a mi padre», explica Díaz. Fue entonces cuando dos médicos acudieron hasta la habitación en la que se encontraba el paciente y comenzaron a hacerle pruebas. «Los propios médicos reconocieron que tendrían que haberle hecho las pruebas necesarias cuando entró y estaba consciente, no 24 horas después», remarca. De inmediato, los sanitarios decidieron intubarle y llevarle a la UCI, donde continúa a día de hoy.

«Le hicieron las pruebas tarde y nos dijeron que tenía una infección pulmonar. Ahora sigue entubado, en coma y con un pronóstico muy grave», lamenta la hija, que asegura que desde el servicio de Urgencias se niegan a darle el informe médico de su padre, así como el nombre del médico que le atendió cuando ingresó. «Me dicen que para tener el informe necesito la autorización de mi padre, que está en coma. ¡Es increíble!», exclama.

Falta de «humanidad»

Lo que más le indigna, asegura, es no saber si su padre se podría haber recuperado si le hubieses hecho las pruebas a tiempo, así como la falta de «humanidad» por parte de los sanitarios, que no hicieron «nada» por evitarle el sufrimiento mientras se estaba ahogando. «No le aplicaron ni los cuidados paliativos mientras nos decían que se moría, ¿dónde está la humanidad?», critica. Pasados unos días, y tras sendas reclamaciones en el área de Atención al Paciente, acudió a los Juzgados de Ibiza a poner la denuncia.

Desde el Hospital Can Misses confirmaron haber recibido las reclamaciones e informaron de que responderán a los familiares del paciente en los próximos días, siguiendo con el protocolo del centro.

Dos bacterias y una perforación de pulmón

Sebastián Díaz se infectó con una bacteria cuando ingresó en la UCI y, el jueves, con otra. Además, sufrió una perforación en un pulmón mientras le intubaban, según critica su hija, Sonia Díaz. «La traqueotomía que tuvieron que hacerle para comprobar si podía respirar por sí sólo se la hicieron el pasado jueves, 15 días después de que el paciente ingresara, debido a la falta de médicos», dice.