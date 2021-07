De los retratos de Ugo Mulas a la puesta de sol de Camnitzer

"Camnitzer, Barry, Buren y Weiner han tenido una influencia crucial en el desarrollo de la historia del arte desde la década de los 60" Guillermo Romero Parra - Director de la galería Parra & Romero

Estos cuatro veteranos y reconocidos artistas, cuya obra es parte de colecciones permanentes de museos como el MoMa, en Nueva York, o de la Tate, en Londres, tienen en común su interés por activar la arquitectura a través de sus creaciones, generando un cambio en la manera de percibir el entorno que las acoge. En este caso, sus obras están plasmadas a gran escala directamente sobre las cuatro paredes de una de las salas de la nave, delimitando el espacio y dotándolo de nuevos significados. Y es que, como explican desde la galería, una de las pretensiones de esta exposición colectiva es «reflexionar sobre la idea de límite, que cobra especial sentido en el contexto de una isla como es Ibiza». Ya el propio título de la exposición es una declaración de intenciones. «‘Sidewalks, Fences and Walls’ es el nombre de una canción de Bob Dylan que en principio iba a formar parte del álbum ‘Down in the Groove’ pero que se descartó porque solo había espacio para diez pistas», explicó el director de la galería madrileña. Precisamente la frase ‘Down in the Groove’ forma parte del texto de la instalación de Lawrence Weiner, que es una obra de los años 90. El mensaje completo con grandes letras rojas y símbolos azules que aparece pintado sobre la pared blanca es ‘2 Metal Balls + 2 Metal Rings (Set Down in the Groove)’.

En otra pared, Camnitzer hace uso también de la palabra para describir la escena de una puesta de sol.

Palabras sueltas, muchas de ellas incompletas, componen la pieza de Robert Barry, que ha adaptado al espacio de Santa Gertrudis una de sus creaciones.

Daniel Buren, fiel a su estilo, recurre a las rayas verticales en su obra, de un color verde intenso, que ha creado específicamente para esta exposición en Ibiza.

En la sala contigua está ‘Retratos’, la muestra individual de Ugo Mulas, uno de los grandes de la fotografía italiana del siglo XX. Esta exposición, que estuvo antes en la sede de Parra & Romero en Madrid, ha sido premiada como la mejor de fotografía de toda España, según apuntó ayer Romero. «Es la primera vez que se hace una muestra con los retratos que Mulas realizó a destacados artistas», señaló el director de la galería madrileña, que recordó que el trabajo de este fotógrafo italiano ha sido expuesto en prestigiosas instituciones y museos a lo largo de todo el mundo, entre ellos, el Centre Georges Pompidou, en París, y el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York.

‘Retratos’ reúne 35 fotografías realizadas por Mulas entre la década de los 50 y 1964. Excepto dos, el resto son imágenes en blanco y negro.

La exposición ofrece al espectador la oportunidad de adentrarse en la intimidad del taller y en la vida cotidiana de grandes figuras del mundo del arte del siglo XX.

La joya de la corona son diez fotografías dispuestas en una vitrina del pintor Marcel Duchamp. Esta serie, realizada por Mulas en 1964, incluye algunas de las imágenes más icónicas del artista dadaísta, que aparece retratado en su casa, en el Museum of Modern Art (MoMA) y en el Washington Square Park, un parque de Nueva York donde se reunían los aficionados al ajedrez como él.

Detrás de las fotografías que componen esta exposición hay muchas historias como la del retrato del escultor suizo Alberto Giacometti, que Mulas realizó cuando le dieron el León de Oro en la Bienal de Arte de Venecia. También se puede contemplar al artista italo-argentino Lucio Fontana en el momento de hacer un corte en el lienzo. En esta muestra, hay, además, tres fotogradías que tienen como protagonista a Andy Warhol, una de ellas en su estudio de arte The Factory, en Nueva York, con sus asistentes. A Jasper Johns, Mulas le fotografió tomando una copa en su taller y a Piero Manzoni, fumando un cigarrillo en la cafetería. Otros artistas a los que retrató este gran observador y que aparecen en esta muestra son Joan Miró, Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Michelangelo Pistoletto, Roy Lichtestein o Barnett Newmann. Para ser exactos, de este último, lo que captó Mulas no fue su rostro, sino la huella de su ausencia, la que deja la imagen de unas sillas vacías en su taller y un lienzo en blanco en el que solo aparece su firma.

La nave de Santa Gertrudis de Parra & Romero, que esta temporada, como la anterior, ha abierto sus puertas con retraso debido a la pandemia, se podrá visitar hasta principios de octubre. El horario de apertura hasta septiembre será de lunes a sábado de 18 a 22 horas. A partir de ese mes, el público podrá visitar las instalaciones esos mismos días pero de 17 a 20.30 horas.