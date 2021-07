Premios al trabajo, la emoción y el compromiso

Todas las entregas de premios oficiales suelen ser muy parecidas: hay cierta solemnidad, los que reciben el premio se sienten muy honrados y quien los otorga gusta de proyectarse en los méritos de lo homenajeados. La ceremonia de entrega de la Medalla de Oro y de los Premios al Mérito Ciudadano del Consell de Ibiza cumplió con estas expectativas y no se salió del guion en ningún momento. La sensación final que dejó el acto que se celebró ayer noche en el Auditorio de Cas Serres fue francamente positiva: los premios merecidísimos, los premiados expresaron una emoción genuina e, incluso, alguno de ellos hizo un discurso francamente brillante. El acto duró lo que tenia que durar, noventa minutos. En definitiva, todo funcionó sobre ruedas.

La Medalla de Oro del Consell recayó en el diseñador Tony Bonet, en reconocimiento a su trayectoria y en el marco del cincuenta aniversario de la primera Pasarela Adlib. Bonet subió al escenario blandiendo unas tijeras que llevaba colgadas del cuello a la manera de una peculiar emprendada, y que mostró al público como símbolo de su oficio.

Muy emocionado, el diseñador realizó una intervención breve y apasionada. Recordó a su tía abuela, que le recomendaba no ser escalabrat y mantener las formas cuando tuviera que hablar en público, y a su padre, «que se levantaba a las tres de la madrugada para ir a trabajar». Alejado de cualquier divismo, Bonet agradeció la labor de sus maestros en la Escuela de Artes y Oficios, «gracias a ellos me atreví a desarrollar la creatividad», a Bianca por haber confiado en él y encargarle sus primeros vestidos de novia de estilo Adlib y, especialmente, «a las costureras, planchadoras, bordadoras, a la gente que trabaja y que no aparece en la pasarela pero que es imprescindible».

En su reivindicación del trabajo y de los trabajadores invisibilizados, Bonet recordó a dos costureras, Francisca y María, símbolos de dignidad y esfuerzo. Un premio que dedicó también a ellas y a toda la isla de Ibiza «por su energía».

Tony Riera reconoció el trabajo de costureras, planchadores y bordadoras, que no aparecen en los desfiles

Dos personalidades

El vídeo de presentación de Nito Verdera -marino, periodista, empresario e investigador de la figura de Cristóbal Colón- fue probablemente el más hermoso de todos los que se proyectaron, en el que la voz en off de Verdera desgranando sus recuerdos se ilustraba con imágenes de archivo de gran interés de la Ibiza de los años cincuenta y sesenta.

Tras echar un vistazo a su trayectoria vital, Verdera subió al escenario ayudado por un bastón y recogió un premio al Mérito Ciudadano que «no sé si lo merezco, pero lo agradezco». En su parlamento, Verdera regresó a su obsesión favorita, que es el origen ibicenco del descubridor de América: «Colón era catalanohablante, judío, de una familia de Barcelona que vino a Ibiza y se estableció en Dalt Vila. No tengo ninguna duda».

Antonella Greco, de Discared, denunció que la ‘auténtica discapacidad’ es la de la sociedad a la hora de integrar a todos

La ganadera María Ramón recibió también el premio al Mérito Ciudadano como reconocimiento a su trabajo para recuperar el sector primario en Ibiza y ser un ejemplo de «la fuerza y tenacidad de la mujer rural ibicenca». Muy feliz, en el vídeo de presentación Ramón reconoció entre risas que «no sabía ni que existía este premio», y mantuvo esta jovialidad durante la recogida de la distinción y el discurso protocolario: «Del campo se puede vivir, aunque no es fácil», reivindicó la viabilidad del campo ibicenco, y tras agradecer la ayuda de su marido y de su familia, expresó el deseo de que el sector primario de la isla «pueda seguir adelante».

El mejor discurso

Recibieron también el premio al Mérito Ciudadano la asociación Voluntaris d’Ibiza por su «gran labor y compromiso con la sociedad, especialmente con los más vulnerables», y Discared, la red de asociaciones de familias con personas con discapacidad en Ibiza.

El discurso de agradecimiento de Antonella Greco, presidenta de Discared, fue especialmente brillante. Tras rechazar la palabra ‘discapacidad’ y apostar por el concepto de ‘diversidad funcional’, señaló ante los políticos presentes que si existe un problema de discapacidad se debe al «fracaso de la sociedad ante la atención a la diversidad. No estaríamos hablando de la incapacidad de un individuo, sino de la sociedad», y reivindicó que «ante la falta de oportunidades que estas personas padecen, es necesario trabajar por un cambio social que permita que todos los ciudadanos tengan derechos». «Esta lucha es responsabilidad de todos, lograr que se respete la diversidad y la plena inclusión», sentenció.

50 años de Adlib. Medalla de Oro al diseñador Tony Bonet y también a la moda de la isla El premio a Bonet no solo reconoce su trayectoria y creatividad, sino que es un homenaje a un estilo que se ha convertido en un símbolo de la isla de Eivissa.

Por su parte, el portavoz de Voluntaris d’Ibiza, Joan Sillero, después de glosar la labor realizada, hizo un llamamiento a los jóvenes para que se integren en el movimiento voluntario y asociativo, y abogó por «colaborar juntos en hacer que la sociedad sea algo más amable».

El acto contó con un interludio musical con la violonchelista Mónica Marí, y finalizó con la actuación de ball pagès a cargo de Sa Colla des Broll.