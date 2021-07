Ocio de Ibiza pide al Govern que sólo entren vacunados en las discotecas

Los socios de Ocio de Ibiza, reunidos de urgencia el jueves por la tarde, han decidido solicitar al Govern balear que, a partir del 26 de julio, sólo puedan acceder a las discotecas aquellos clientes que demuestren estar vacunados con las pautas correspondientes. De aprobarse esta medida, una prueba de antígenos o una PCR no servirán para poder entrar en una sala de baile. Sólo podrán hacerlo quienes estén inmunizados.

«Hasta ahora no hemos sido parte del problema porque hemos estado cerrados, tanto en 2020 como este año. Pero tampoco queremos serlo en el futuro. Podemos ser una solución: si la gente quiere fiesta, perfecto, pero deberá estar vacunada», explicó ayer José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, que el jueves convocó la reunión urgente con los 40 locales y cinco discotecas asociadas en cuanto tuvo la certeza, por boca del conseller de Turismo balear, Iago Negueruela, de que las salas podrán abrir sus puertas desde el 26 de julio, incluidas las cubiertas.

Los abogados de Ocio de Ibiza están redactando un informe que avala la posibilidad de permitir el acceso sólo a los vacunados. Hace meses, esos mismos letrados tuvieron un encargo similar: estudiar si legalmente era posible introducir esa limitación en el derecho de admisión. Lo descartaron al considerar que en ese momento podría ser discriminatorio. No es el caso en la actualidad, asegura Benítez, pues la situación sanitaria ha cambiado radicalmente: «Ahora que todo el mundo tiene la posibilidad de vacunarse es mucho más fácil poder impedir la entrada a quien no documente con el certificado de vacunación que está inmunizado», afirma.

43% con la pauta completa

La asociación comunicó el jueves al Govern esta petición: «Nos han dicho que estudiarán su viabilidad legal. Nosotros entendemos que en un espacio cerrado sólo puede haber personas con la doble vacunación [o una sola inyección en el caso de haber pasado la enfermedad o de haber sido inoculado con Janssen]. Consideramos que el hecho de que todo el mundo, de todas las edades prácticamente, tenga ya acceso a las vacunas, sí permite ahora esa discriminación», asegura Benítez. En España ya hay 20,5 millones de personas que tienen la pauta completa, el 43% de la población, mientras que el 57% ha recibido al menos una vacuna.

Antes de celebrarse la reunión del jueves, el gerente de Ocio de Ibiza ya advirtió de que, de cara a la apertura de sus negocios, lo trascendental era que la gente se vacunara: «Quien esté inmunizado tendrá unos beneficios a la hora de entrar en una sala respecto a quien no quiere hacerlo». A esas horas, la asociación aún contemplaba la posibilidad de que se pudiera acceder a las discotecas con una PCR, lo cual quedó descartado tras el encuentro de los empresarios del sector: «Ibiza está por encima de todo. Ya se cometen bastantes ilegalidades y ya hay bastantes contagios por culpa de las fiestas ilegales y de los botellones», añade Benítez.

Una propuesta con la que «todos ganan»

El Govern no ve descabellada la propuesta planteada por Ocio de Ibiza. Desde la conselleria balear de Turismo, Modelo Económico y Trabajo señalaron ayer que estudiarán la propuesta, para la que deberán contar, además, con la aprobación del departamento de Salud del Govern. No obstante, y aunque aún han de analizar la solicitud de Ocio de Ibiza, no creen que sea una idea descabellada. Al contrario, un portavoz indicó que es una propuesta en la que todos ganan: por una parte, las discotecas garantizan que sus negocios no se convierten en focos de contagios y pueden trabajar con relativa seguridad; por otra, el Govern consigue su propósito de incentivar la inmunización de la población, especialmente en Ibiza, donde la tasa de personas que rechazan la vacuna provoca preocupación.

La primera vez que Benítez defendió públicamente la idea de que exclusivamente los vacunados puedan entrar en los discotecas fue en una entrevista aparecida el pasado domingo en este diario: «Quizás deberíamos dar prioridad a la gente que esté vacunada. Una PCR o un test de antígenos es una foto del momento: te lo hacen y, mientras esperas los resultados, puedes contagiarte mientras te metes en un autobús o te tomas una caña», dijo.

Es más, propuso que esa idea se extendiera al turismo, de manera que sólo pudieran desembarcar en la isla los turistas inmunizados: «No podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido y acabar como Portugal, que Reino Unido pasó a ámbar en cuanto se celebró la final de la Champions. Deberíamos ser más duros y exigir que quien llegue esté vacunado».

Ese rechazo a las PCR se debe a que «sólo es una foto del momento que puede cambiar en 10 minutos», mientras se espera el resultado. El gerente de Ocio de Ibiza admite que esa propuesta «reduciría la llegada de turistas», pero cree que eso es preferible a que el Reino Unido expulse a la isla de su semáforo verde si la incidencia se dispara.