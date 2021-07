"Las 26 educadoras sociales, del Programa para la Prevención del Abandono Escolar en Alumnado de Secundaria, queremos exponer una serie de cuestiones que nos hubiera gustado trasladarle directamente al Señor Conseller Martí March, sin embargo todavía no hemos tenido ocasión. Es cierto que se ha reunido con el CEESIB (Colegio de Educadoras y Educadoras Sociales de les Illes Balears) y también con los centros educativos y alguna entidad más, pero las 26 educadoras todavía no hemos obtenido ninguna respuesta a la reunión solicitada.

Queremos dejar aparte el tema de las funciones, tareas concretas que realizamos, vinculación con familias, alumnado y comunidad educativa... puesto que no se cuestionan en ningún momento las competencias ni funciones, ya las hemos manifestado reiteradamente en diferentes contextos y TODOS, incluida la Conselleria de Educación, las conocemos, alabamos y valoramos esenciales.

Queremos manifestar nuestro malestar por la falta de claridad, de sinceridad y las maneras con las que se han hecho las cosas, maneras que consideramos poco respetuosas con las trabajadoras y con la comunidad educativa (centros, familias, alumnos y docentes, entidades y servicios externos).

- Se comunica la decisión de un día para otro. El día 19 de mayo, en reunión con las responsables del Programa, se asegura y se reitera que el proyecto continuará hasta 2024, reunión de la cual no hay acta escrita, a pesar de haberla solicitado reiteradamente.

- El día 15 junio, en pleno final de curso y en una reunión convocada el día antes, se comunica que el proyecto finaliza el 31 de agosto. A la reunión no fueron convocadas todas las educadoras. Decir también que la última compañera había sido contratada el 7 de junio (y también se le aseguró que continuaría 3 años). ¿Por qué nos dejan con una mano delante y otra detrás, de un día para otro, y sin explicaciones transparentes?

- Durante este curso se ha mantenido que el programa continuaría y no se ha mencionado en ningún momento la necesidad de cursar el máster de profesorado. Y ahora la Conselleria dice que no puede ser renovado por más de cuatro años. La realidad es que en los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20 llevamos a cabo un proyecto de inversión que por normativa podía durar 2 años, más uno de prórroga. Este curso 2020/21, presentamos e iniciamos un “nuevo” proyecto de inversión que por tanto podría continuar 3 años más 1 de prórroga, es decir, hasta el 2024 (que es lo que permite actualmente la normativa de los proyectos de inversión). Por tanto, ¿por qué la Conselleria dice que lleva cuatro años y no puede ser renovado ni continuar con él?

- El bolsín de trabajo para el curso próximo está cerrado. ¿Se plantea abrir uno extraordinario para que podamos acceder, y en ese caso, poder apuntarnos sin el máster? ¿Se reconocerán los años de experiencia laboral? ¿No se plantean dar una moratoria para poder sacarnos el máster?

- Conselleria quiere quedar bien y argumenta que “queremos estructurar plazas”, y su discurso es coherente y muy bien medido, pero no dice que en Educación coexisten otras figuras no docentes, con plazas estructuradas y a las cuales no se les exige el máster.

- ¿Qué pasará con las 26 educadoras sociales? ¿Por qué no se nos tiene en cuenta en esta transición hacia la estructuración de las plazas? ¿No se ha pensado en hacer un bolsín de educadores sociales como personal no docente?

- ¿Por qué la transición de la que habla la Señora Amanda Fernández se hace con el PTSC y no con las educadoras sociales? ¿Por qué no se hace moratoria con las educadoras, que se ha comprobado que funciona y los resultados lo avalan? ¿Por qué los “transitorios” no somos los educadores sociales? ¿Por qué no nos dan una moratoria, cosa que debe hacerse cuando cambian los requisitos para acceder a un puesto de trabajo, y dar opción a aquellos que ya lo están desempeñando a sacarse los “nuevos requisitos”?

- En el proyecto de la nueva ley de Educación (todavía proyecto, es cierto) contempla a los educadores sociales en los centros como personal no docente (artículo 61). ¿Se han planteado esa figura como educadores sociales como no docentes?

Firmado,

Las 26 Educadoras Sociales del Programa para la Prevención del Abandono Escolar en Alumnado de Secundaria de las Islas de Mallorca, Ibiza y Menorca."