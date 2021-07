El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ibiza Juan Flores ha denunciado, tal y como han informado desde el propio partido, “el descontrol que reina en el barrio de sa Penya". Asegura que "se está creando un clima de preocupante inseguridad, con episodios de amedrentamiento a comerciantes y vecinos, palizas incluidas. Cada vez son mayores las ocupaciones de inmuebles y el tráfico de estupefacientes se ha incrementado exponencialmente (por si Ruiz Mostazo no se ha enterado, hasta hay señalética de donde ir a comprar drogas) y todo ello ante la impotencia de los recursos humanos de la Policía Local que son mínimos y pese a su profesionalidad y esfuerzo, están sobrepasados fruto de la lamentable política de personal de Ruiz”.

Flores ha asegurado que “resulta muy preocupante la desatención de Ruiz Mostazo, concejal responsable del barrio, que mientras sí tiene tiempo para el glamour de los planes estratégicos de turismo, desatiende una situación tan grave para comerciantes y vecinos y que repercute negativamente en uno de los principales enclaves turísticos de la ciudad". "Un Plan estratégico de Turismo, ya lo venimos diciendo, no sirve de nada si no se hace el principal trabajo que debe hacer el ayuntamiento que es que la ciudad sea segura, esté limpia y con los mejores servicios para nuestros visitantes. Si Ruiz Mostazo no coge el teléfono ni responde a los comerciantes y residentes, es imposible que conozca la realidad del barrio que gestiona, aunque ya sabemos que la soberbia y no atender a nadie empieza a ser su marca personal”, ha criticado Juan Flores.

El concejal popular ha expresado que “ante el preocupante descontrol que vive este barrio de la ciudad, es urgente convocar la Junta Local de Seguridad para coordinar las acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incrementar los efectivos y controles, así como actuar ante ocupaciones de inmuebles que están proliferando en la zona".

Flores ha sido crítico con el gobierno de la ciudad y ha asegurado que "la Junta Local de Seguridad no es un organismo para el autobombo a conmilitones de Ruiz, como pasó en la última celebrada en julio de 2020 solo para que Aina Calvo viniera a hacerse una foto, sino que es un organismo para la coordinación, el análisis de la situación y la adopción de medidas efectivas. Por eso solicitamos la reunión urgente de la Junta Local de Seguridad y que se adopten medidas específicas en el barrio de sa Penya que erradiquen este clima de amedrentamiento y descontrol”, ha concluido.