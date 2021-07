Ocio de Ibiza asegura que el 26 de julio podrán abrir hasta las ‘discos’ cubiertas

Tras las dudas que la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, planteó el miércoles en su comparecencia, al dar a entender que la apertura era sólo una posibilidad que aún había que estudiar, el propio conseller confirmó ayer a Ocio de Ibiza que tienen pista libre desde el 26 de julio. Y tanto para las discotecas abiertas como para las cubiertas. Tras colgar el teléfono, Benítez convocó inmediatamente una reunión urgente -celebrada ayer por la tarde- con los asociados (40 locales, media decena de discotecas) para explicarles «qué se podrá hacer».

«La idea -según Benítez- es mantener las mismas pautas que se siguieron en la prueba piloto realizada en el Hard Rock Hotel Ibiza el pasado 25 de junio. Según el Govern, fue un ejemplo que hay que seguir para que el ocio nocturno sea seguro. Aún no tienen todos los detalles de cómo será la apertura ni de los límites que se establecerán: «Faltan aún varias cosas por aclarar, como el aforo interior y el exterior».

El sector, que da trabajo a alrededor de 3.000 personas en el caso de las empresas integradas en esa asociación, tiene ahora casi tres semanas por delante para activar sus discotecas y contratar al personal. Esto último no será fácil, según admite Benítez: «Una gran sala tarda entre mes y mes y medio en ser puesta a punto. Algunos ya habían empezado porque pensaban que abrirían antes». Son empresas «muy grandes, con muchísimos trabajadores, que necesitan muchísima preparación» y que van a tener «problemas para contratar a gente para trabajar apenas mes y medio».

Y para menos de 90 días es posible que algunas salas opten por seguir cerradas: «Tendremos muchísimos menos ingresos, al tener que hacer más controles y al limitar el aforo. No es que demos la temporada por perdida… Habrá valientes que se animarán a abrir, pero será una mini temporada muy difícil». Cree, en ese sentido, que «se atreverán a abrir un 30%, como mucho un 40%» de los empresarios: «Nuestros meses buenos son julio y agosto. Septiembre es más flojo, no es muy bueno, y octubre está dedicado a los closings. Ya hemos perdido julio entero. ¿Qué hacemos, abrimos en agosto, para sólo un mes? Será complicado, habrá muchos que prefieran seguir como están».

Beneficios a quien se vacune

De cara a la temporada discotequera, a juicio de Benítez «lo importante es que la gente se vacune», pues quien esté inmunizado «tendrá unos beneficios respecto a los que no quieren hacerlo». Quien no haya recibido las dosis prescritas sólo podrá pasar si muestra una PCR reciente: «Pero esta vez se la tendrá que pagar el propio cliente», avisa Benítez. Y no son baratas.

El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), José Antonio Roselló, califica de « medida lógica» que las discos puedan reabrir desde el 26 de julio, pero cree que hay que dar un paso más: «Falta que las administraciones hagan su trabajo donde realmente se producen los contagios, es decir, en los botellones y en las fiestas privadas. La acción política no se puede centrar exclusivamente en esa actividad del ocio nocturno: hay que vigilar los botellones. Y nos llegan noticias de que, aun estando presentes, las policías no actúan».

Respecto a la proliferación de fiestas privadas, Roselló considera que la Administración no debe seguir escudándose en la imposibilidad de recurrir a la patada en la puerta para acabar con esa práctica ilegal: «Hay que dar una vuelta de tuerca para entorpecer las fiestas, son un problema muy grande. Hay que encontrar el procedimiento adecuado para buscarles las cosquillas».

Ningún positivo 10 días después de la prueba piloto del ‘Children’

Ocio de Ibiza, que agrupa a buena parte del sector de las discotecas, considera que los resultados de la prueba piloto celebrada en Hard Rock Hotel Ibiza el 25 de junio «demuestran que los locales de ocio reglado pueden abrir con seguridad si se cumplen todas las medidas preventivas». El seguimiento, llevado a cabo por Emergency Staff, a las 393 personas que se sometieron a un test de antígenos previo a la fiesta ‘Children of the 80’s’ «revela que no se ha producido ningún resultado positivo diez días después de la prueba», afirma la asociación en un comunicado. Aquella prueba reunió a 1.263 personas en la pista al aire libre del Hard Rock. La mayoría eran profesionales esenciales con la pauta completa de vacunación, por lo que sólo el 31,1% de los asistentes se sometieron a un test de antígenos previo. El seguimiento realizado al resto de participantes ha consistido en el envío de un correo en el que debían responder si habían experimentado algún cambio en su estado de salud. Los resultados obtenidos en ese seguimiento «también han sido satisfactorios», afirma la organización, que recuerda que se trata de una prueba piloto y no de un ensayo clínico, de ahí que el seguimiento más estricto se llevara a cabo «entre los asistentes que no tenían la doble pauta».