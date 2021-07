Las discotecas de Ibiza podrían abrir el 26 de julio si el covid lo permite

«Si la situación se estabiliza empezaremos a abrir el ocio nocturno, pero ligado a la vacunación», explicó Garrido al final de la rueda de prensa y a preguntas de los medios de comunicación, «Queremos un ocio seguro y quien participe en él debe hacerlo con la pauta de vacunación completa o con una prueba diagnóstica realizada».

La consellera de Presidencia detalló que la propuesta ya se ha planteado en la Mesa de Diálogo Social, y que todavía hay muchos aspectos que sobre los que se está trabajando, como las características de la prueba diagnóstica que se solicitará o la posibilidad de que se pueda incluir a los ciudadanos extranjeros que dispongan de un pasaporte covid de sus respectivos países. En cualquier caso, garantizar la seguridad y la salud de todos los asistentes será la condición sine qua non que marque el inicio de la desescalada en esta industria.

En esa misma comparecencia ante los medios, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, también insistió en la necesidad de que la reactivación del ocio nocturno se haga cuando se den las condiciones de seguridad: «Los mismos empresarios del sector quieren que solo se entre en las discotecas con la vacunación hecha. Son gente muy responsable y tanto ellos como las administraciones tenemos claro que abrir el ocio nocturno con riesgo es malo para Ibiza».

A día de hoy, discotecas y salas de fiesta permanecen cerradas en Balears.

Botellón y fiestas ilegales

Garrido realizó estas declaraciones después de reunirse con el presidente del Consell ibicenco y con los cinco alcaldes de la isla para detallar las nuevas medidas que el Govern tomará hoy sobre la gestión de la pandemia. La principal es la prohibición de la venda de alcohol en establecimientos comerciales y gasolineras a partir de las 22 horas. Esta medida entrará en vigor mañana sábado tan pronto como sea publicada en el BOIB, y su objetivo es evitar la proliferación de botellones.

Respecto a la lucha contra las fiestas ilegales, Garrido señaló que la jurisprudencia actual no permite a la policía irrumpir en un domicilio particular sin autorización judicial. No obstante, la consellera ha asegurado que el decreto ley aprobado por el Govern en julio de 2020 ya ofrece los instrumentos suficientes para sancionar duramente a los infractores.

«Si detectamos que una vivienda con licencia vacacional tiene otros usos que no sean residenciales, se le podrán aplicar sanciones duras, incluida la cancelación de la licencia», aseguró.

La consellera admitió que todavía no se ha usado este recurso contra ninguna de las villas que funcionan como discotecas irregulares, pero que eso es debido a que «el proceso sancionador es muy largo y garantista», pero advirtió de que «quien la hace la paga».