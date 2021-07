Chris Martos, músico: «Durante la pandemia he filtrado las emociones a través de la música»

El polifacético artista catalán Chris Martos (Sabadell, 1976), afincado en Ibiza desde 2008, presentó el pasado 4 de julio su nuevo disco, ‘Cu4tro’, una recopilación de las cuatro mejores canciones de sus tres anteriores discos (’Déja Vu’, ‘Multiverso’ y ‘Un año, una vida’), en este caso versionadas, a las que se suman cuatro nuevas canciones «muy especiales», según explica el compositor.

¿Cuándo comenzó a pensar en su nuevo álbum ‘Cu4tro’?

La fuente de inspiración de este disco fue la pandemia, donde todos los compañeros intentamos filtrar las emociones a través de la música. Empecé a madurarlo al inicio del confinamiento y, paulatinamente, he ido componiendo las canciones hasta hace dos meses.

« Este disco tiene mayor calidad musical que los otros por las diversas versiones que contiene»

¿Cómo se estructura el disco?

Con ‘Cu4tro’ presento un recopilatorio de canciones anteriores. Hay 16 temas, las cuatro mejores canciones de mi primer disco, las cuatro mejores del segundo y las cuatro mejores del tercero. Además, se suman los cuatro nuevos temas ‘Una historia cualquiera’, ‘Ángel caído’, ‘Como antes’ y ‘Mis calles’. Las canciones de los discos anteriores están versionadas con Ángela Cervantes, Joan Barbé, Manu Estévez y otra con mi hija, Elsa Martos.

¿Qué quiere transmitir con ‘Cu4tro’?

Un antes y un después. Es un disco de transición. Por un lado se encuentra toda la experiencia de la trayectoria de mi edad, 44 años. Mezclo esa experiencia con todo lo que está por venir para continuar con más ilusión si es posible. La base de este disco es la ilusión. Nunca debemos dejar de soñar, de luchar por lo que queremos.

¿Qué inspira las nuevas canciones?

Aparecen en el bonus track. ‘Ángel caído’ transmite ese anhelo de reaccionar contra todo aquello que te aprisiona. ‘Una historia cualquiera’ es una dedicatoria a todos esos seres queridos que tenemos cerca y no valoramos. Todo lo que nos aportan es lo que hace que no sea una historia cualquiera. ‘Mis calles’ es la canción de la pandemia y trata sobre las ganas de recuperar la vida de siempre, la verdadera normalidad. Por último, ‘Como antes’ cuenta todo aquello bueno con lo que te quedas tras terminar una relación.

« La abogacía y la música se retroalimentan: una me alimenta el alma y la otra el corazón»

¿En qué se ha fijado para escribir esas canciones tan positivas?

A mí me inspira todo, soy un tío muy vital y me encanta la vida. Eso, sumado a los tiempos que estamos viviendo, hace que me meta en la introspección y me motiva para seguir componiendo.

¿Entre qué temas se mueve en este álbum?

Siempre me muevo en el amor, en el desamor, en la esperanza, en la lucha interior... Por ahí van los tiros.

Al ser el disco una recopilación de sus mejores canciones, ¿cuál es la más especial para usted?

‘Aire’, es mi tema más especial. Además, en el disco la interpreto junto a mi hija. Trata de la necesidad de aprovechar el día a día porque solo somos aire. Compartir eso con mi hija es muy especial y si tuviera que quedarme con una sería con esa. Mi hija es adolescente y a raíz de verme a mí en el mundo musical le picó el gusanillo. Ella ya tiene su pequeño público y su trayectoria. En este caso hemos coincidido como dos cantantes. Si tuviera que escoger otra canción también me quedaría con ‘Me desnudo de ti’, que interpreto junto a Frank Cogollos. Ha compuesto para este disco un arreglo de cuerda.

¿Qué diferencia hay entre ‘Cu4tro’ y los discos anteriores?

Este disco tiene más calidad musical que el resto por las versiones que contiene. Cada canción es un universo distinto. Se puede encontrar jazz, rock, pop...

¿Tiene intención de convertir este disco en un proyecto más amplio como en otras ocasiones?

De momento se está gestando mi segunda novela, pero solo he sacado el disco. En los próximos meses ya se verá.

¿Cómo ha ido compaginando la grabación del disco con su profesión de abogado?

Las dos partes se retroalimentan. Yo necesito a la música para ser abogado y al abogado para seguir con los pies en el suelo. Son dos profesiones que me dan equilibrio, una me alimenta el alma y la otra me alimenta el corazón.

En esta pandemia la cultura ha jugado un papel importante. ¿Cree que a partir de ahora se valorará más?

Difícil saberlo. La cultura es segura e importante. Durante el confinamiento mucha gente ha recurrido a través de las redes sociales a disfrutar de aquello que nos hace vivir con alegría. De hecho, cada jueves yo me tomaba un café telemático junto a mis seguidores por redes sociales y tocaba alguna canción. A pesar de ello, no sé si quien tiene que apoyarla se dará cuenta de lo necesaria que es y de que hay que protegerla. Los conciertos están muy afectados por las medidas restrictivas, pero la cultura es segura.