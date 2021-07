Los consulados británicos en Palma y Ibiza, junto con el Govern balear, lanzaron ayer una campaña conjunta llamada ‘Stick with your mates’ para animar a los jóvenes veraneantes británicos a «quedarse con sus amigos» y de ese modo «tener unas vacaciones para recordar y no para olvidar».

Además, la campaña recuerda a los turistas británicos que este año las vacaciones son diferentes y les anima a asegurarse de que toman todas las medidas necesarias para prepararse. Los visitantes británicos deben consultar las recomendaciones de viaje del ministerio británico de Asuntos Exteriores para informarse sobre los requisitos de entrada en España y para comprender y cumplir las restricciones locales por el coronavirus.

En los últimos años ha habido una serie de accidentes trágicos en Balears en los que se han visto implicados jóvenes turistas británicos,en muchos casos caídas. En 2018, las precipitaciones desde balcones «fueron un problema particular en Magaluf y Sant Antoni, con 17 accidentes graves y hospitalizaciones. Al investigar los casos para tratar de identificar factores comunes se vio que la gran mayoría de los incidentes ocurrieron cuando las personas estaban solas, después de haberse separado de su grupo de amigos», se subraya en una nota de prensa remitida por Govern y la embajada británica.

Govern Balear Medidas enérgicas El conseller de Turismo balear, Iago Negueruela, pidió a los jóvenes que se cuiden unos a otros y advirtió de que se tomarán medidas enérgicas contra quienes infrinjan las normas de salud pública o las leyes locales.

En respuesta a esos sucesos, en 2019 comenzó la campaña ‘Stick with your mates’, que proporcionó a los jóvenes consejos y sugerencias sobre cómo cuidarse unos a otros durante las vacaciones y contribuir a evitar accidentes y lesiones. Durante aquella temporada turística hubo un descenso del 61% en las caídas graves y del 50% en los fallecimientos respecto a 2018, y la campaña tuvo un impacto significativo en el público objetivo: un 60% de aquellos que recordaban el contenido del vídeo de la campaña dijeron que les «había hecho pensar» o que «hicieron algo diferente como resultado» de esa promoción.

Consejos actualizados

Esos consejos se han actualizado para esta temporada para reflejar la situación del covid. La campaña consistirá en videos cortos e imágenes en Instagram y Facebook dirigidas a los jóvenes que visitan las islas. Se anima a compartir el contenido en facebook.com/stickwithyourmates y a utilizar la etiqueta #stickwithyourmates.

«Balears ha sido durante mucho tiempo un destino favorito para los turistas británicos. Lugares como Magaluf y Sant Antoni, entre otros, son muy populares entre los jóvenes visitantes británicos, pero, por supuesto, los viajes son diferentes este año», dijo el cónsul general para Cataluña y las Balears, Lloyd Milen.