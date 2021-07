El 18% de los mayores de 80 años de Formentera aún no está vacunado

En Formentera el 17,8% de las personas de más de 80 años no ha recibido todavía ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus, según los datos ofrecidos por la conselleria de Salud, mientras que en Ibiza la población de este grupo de edad que aún no ha recibido el antídoto solo alcanza el 1,5%, y en Mallorca y Menorca no consta siquiera que haya personas de esta edad sin inocular. Además, la vacunación a las personas mayores de 80 años en Formentera parece estar parada, dado que todas las personas vacunadas tienen la pauta completa.