Ibiza brilla en la Dance World Cup Spain

El alumnado de la escuela de baile ibicenca Davinia Van Praag Dance Academy ha vuelto a conquistar el podio de la Dance World Cup Spain, campeonato que se retransmitió vía streaming el pasado fin de semana, entre el viernes y el domingo. La academia ubicada en Vila se ha llevado dos oros en la categoría ‘Song and dance’ con el espectáculo ‘Heal the world’ y en la categoría de claqué con ‘Hear that sound’. Además, se ha llevado la plata en el apartado de ‘showdance’ con ‘Food glorious food’. Con estos tres bailes la escuela participará en el mundial, que se celebrará en agosto en Telford, en Inglaterra. El equipo ibicenco grabará las actuaciones en Burgos y enviará el vídeo.