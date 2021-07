La Policía Local de Sant Josep denuncia, a través de su página de Facebook, las agresiones conocidas como happy slapping (bofetada feliz), que llevan a cabo jóvenes «por diversión» y de las que, aseguran, tienen constancia en el municipio.

Se trata de un tipo de agresión en la que se conjugan los delitos de lesiones y contra la dignidad e integridad moral de la víctima, informan los agentes. «Un grupo de cobardes seleccionan al azar o bajo algún tipo de premisa (sexo, condición social, edad, origen, etc...) una víctima a la que agredir, mientras otro de los cobardes graba la escena para subirla a las redes», explican.

Desde la Policía Local del Sant Josep instan a «todas las madres y padres responsables a tener una charla con sus hijos e hijas para comprobar si han observado estas conductas y apartarlos de esos escenarios». Esta práctica, asociada al bulling, se está llevando a cabo en lugares de reuniones entre los jóvenes, como los botellones, apunta la Policía Local.

Se trata de un tipo de agresión que atenta contra la dignidad e integridad moral de la víctima

La happy slapping no provoca lesiones o, de existir, éstas son muy leves, por lo que las víctimas no suelen denunciar. De momento, y a pesar de que los agentes de la Policía Local son conscientes de su práctica en el municipio, no existe constancia de ninguna denuncia relacionada con ella.