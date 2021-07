Un ibicenco de 22 años analiza la obra folclórica de Isidor Macabich

Gomila, de 22 años, subraya que es necesario dar a conocer esta faceta de Macabich, en cuya figura cultural no se suele profundizar lo suficiente en el ámbito educativo: «Estudié en el Institut Isidor Macabich y siempre he tenido la percepción de que no se conoce su figura, ni siquiera entre los estudiantes del centro», lamenta.

Así, uno de los objetivos de su trabajo, explica, es dar a conocer al estudioso partiendo de su labor en el ámbito de la etnografía de Ibiza y por extensión de las Pitiusas (al ser esta la menos estudiada), además de analizar su importancia en relación al resto de la obra de Macabich: «Él entendía la historia y el folclore como dos disciplinas que van de la mano, pero se valora más su labor en historia, por lo que creo que se tendrían que tener en cuenta las dos corrientes como complemento la una de la otra», añade. Además, su estudio del folclore es «la base de su obra poética, que también es importante», matiza el joven.

Una figura minusvalorada

De hecho, el trabajo incluye un apartado introductorio que explica y reivindica la figura y la obra del historiador y escritor: «Siempre ha habido prejuicios sobre ella, y a pesar de las simpatías que ha tenido, en ocasiones también ha sido minusvalorada», apunta Gomila.

También se explican las críticas y las simpatías que recogió su obra y su persona entre la sociedad ibicenca de su época, además de sus relaciones con el exterior y los intelectuales coetáneos. El trabajo del estudiante ibicenco cuenta con dos anexos, uno fotográfico sobre la vida y la actividad profesional de Macabich y otro con una entrevista al profesor y lingüísta Isidor Marí Mayans, de quien Isidor Macabich fue padrino. En ella se habla de aspectos familiares y personales o del contexto social y cultural de la época que vivió el académico, además de su obra como intelectual y folclorista y de su legado.

El trabajo se basa en tres obras de Macabich que recopilan gran parte de su estudio del folclore ibicenco

En este sentido, Gomila señala que hay mucho material sobre la aportación del erudito al estudio de la cultura popular de Ibiza, pero que «está muy disperso». Es por ello que su trabajo se ha centrado en tres obras de Macabich: ‘Historia de Ibiza’, ‘Romancer tradicional eivissenc’ y ‘Mots de bona cristiandat’. «Hacer una recopilación de todo el material de su obra folclórica sería más propio de un trabajo de final de máster o incluso de un doctorado, por eso finalmente me he centrado en estas tres obras centrales, que recopilan gran parte de su obra folclórica», explica Gomila. De todos modos, también se interesó durante la investigación por otros documentos de este tipo del historiador y archivero ibicenco. Y es que Macabich, que era un intelectual muy polifacético, también publicó artículos periodísticos sobre folclore en diferentes periódicos y revistas de la época, muchos recopilados en el cuarto volumen de ‘Historia de Ibiza’, tal y como señala Gomila.

Posible ampliación

Sin embargo, este trabajo de fin de grado deja la puerta abierta a trabajar con esas otras aportaciones dispersas sobre folclore ibicenco de Macabich que no se incluyan en las tres obras mencionadas. «Una de las propuestas de futuro del trabajo es que pueda servir como base para un estudio más exhaustivo» sobre la totalidad de la obra folclórica, ya que la investigación será publicada en el repositorio público de su universidad.

En un principio, cuenta Gomila, este estudio se planteó como un trabajo de una asignatura concreta, hace año y medio, pero finalmente decidió que por ser más bibliográfico y potencialmente más extenso, era una buena opción de trabajo de fin de grado. Ahora, con el título y de regreso a Ibiza, Gomila está pendiente de entrar en el máster de profesorado para cursarlo en su isla y continuar, así, con su formación académica.

Joan Gomila señala que es necesario divulgar la figura del erudito, en ocasiones conocida de forma muy superficial

Por otro lado, Gomila ganó en 2017 el Accésit a la mejor combinación de disertación y fotografía de Ibiza en la III Olimpiada de Filosofía, organizada por la UIB. También ha colaborado en El Pitiús, publicación del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), y en prensa local.

Asimismo, ha sido redactor web de la Facultad de Filosofía y Letras de la UIB. Actualmente participa como colaborador del Grup de Recerca en Etnopoètica de las Illes Balears (GREIB). A sus 22 años, ya ha participado activamente en el ámbito de la cultura.