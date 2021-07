La pandemia ha trastocado los planes de muchas vacaciones desde hace un año, pero todo apunta a que doblegaremos la curva del coronavirus.

En Baleares pueden entrar y salir tanto viajeros nacionales como internacionales. Pero con ciertas condiciones. [Consulta aquí las restricciones vigentes en Ibiza]

¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta si quiero viajar a Baleares? ¿Tengo que hacerme una PCR? ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Debido a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, el Govern de les Illes Balears ha implantado una serie de controles en la entrada de pasajeros a las Islas con el objetivo de garantizar que la movilidad se lleve a cabo con seguridad.

Lo primero a tener en cuenta es no viajar si tiene síntomas compatibles con la covid-19 como fiebre, tos o dificultad respiratoria en los últimos 14 días. Por supuesto, tampoco puede viajar si ha sido diagnosticado con el virus en los últimos 14 días.

Control Documental

¿Qué documentación hay que presentar en el puerto o aeropuerto de llegada a Baleares?

Debe completarse el formulario de control sanitario donde hay que rellenar cuestiones como los datos específicos de la compañía de transporte, fecha, hora, número de vuelo, dirección de la estancia, datos del viajero y un cuestionario sanitario. Después de rellenarlo se obtendrá un código QR individual, personal e intransferible, asociado a un único viaje. Este formulario tiene la consideración de declaración responsable y por eso el Govern apela a la responsabilidad individual de cada pasajero en la consignación de sus datos y en la información que de sobre su estado de salud.

¿Quién tiene que presentar el código QR?

Personas residentes de comunidades o ciudades autónomas españolas con una incidencia acumulada a 14 días superior a 60 casos por 100.000 habitantes. Los datos epidemiológicos se actualiza semanalmente por el Ministerio de Sanidad.

¿Quién no tiene que rellenar el formulario?

Residentes de comunidades o ciudades autónomas con una incidencia acumulada a 14 días inferior a 60 casos por 100.000 habitantes

Pasajeros en tránsito en un puerto o aeropuerto con destino final a otro país u otro lugar del territorio español

en un puerto o aeropuerto con Pasajeros procedentes de trayectos entre islas

Transportistas de mercancías

Tripulaciones de aviones y barcos comerciales o mercantes

Niños menores de 6 años

No rellenar el formulario puede suponer una sanción aunque puede hacerse en el punto de control sanitario del puerto o aeropuerto.

Control Sanitario

¿Cómo acreditar su situación e salud en relación a la covid-19?

Debe acreditarse mediante el Certificado Covid Digital UE o con un documento oficial acreditativo de:

Prueba diagnóstica de infección activa de covid-19 con resultado negativo : debe hacerse en las 72h previas a la llegada o un test rápido de antígenos 48 horas antes de la llegada.

: debe hacerse en las o un test rápido de antígenos 48 horas antes de la llegada. Haber recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19 a lo largo de los 8 meses previos o una dosis como mínimo 15 días antes del viaje y siempre a lo largo de los 4 meses previos.

a lo largo de los 8 meses previos o y siempre a lo largo de los 4 meses previos. Haber superado la enfermedad dentro de los 6 meses previos.

Los certificados deben ser los originales y estar redactados en catalán o castellano y además debe contener los siguientes datos: nombre del viajero, número de pasaporte o del documento o carta nacional de identidad, la fecha en la que se hizo la prueba, identificación y datos de contacto del centro que hace el análisis, técnica empleada y resultado negativo de la prueba.

¿Quién está exento de la prueba diagnóstica?

Residentes de comunidades o ciudades autónomas con una incidencia acumulada a 14 días inferior a 60 casos por 100.000 habitantes.

Personas que dispongan del Certificado COVID Digital UE o un documento oficial acreditativo de : haber recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19 a lo largo de los 8 meses previos o una dosis como mínimo 15 días antes del viaje y siempre a lo largo de los 4 meses previos o haber pasado la enfermedad hace menos de 6 meses

: haber recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19 a lo largo de los 8 meses previos o una dosis como mínimo 15 días antes del viaje y siempre a lo largo de los 4 meses previos o haber pasado la enfermedad hace menos de 6 meses Pasajeros en tránsito en un puerto o aeropuerto con destino final a otro país u otro lugar del territorio español.

en un puerto o aeropuerto con destino final a otro país u otro lugar del territorio español. Pasajeros procedentes de trayectos entre islas

Transportistas de mercancías

Tripulaciones de aviones y barcos comerciales o mercantes

Niños menores de 6 años

Niños menores de 12 años que por motivos de sentencia judicial entre progenitores se tengan que desplazar a las Islas periódicamente

Personas que acrediten haber estado fuera de las Islas Baleares menos de 72h

Si el viajero no presenta la documentación pertinente puede:

Someterse a un test rápido de antígenos en el plazo máximo de 48 horas posteriores a la llegada en los centros habilitados para ellos. En este caso debe estar en cuarentena hasta que tenga un resultado negativo , en el caso de ser positivo debe seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. Debe enviar una fotografía con el resultado de su prueba diagnóstica a controlpuertosyaeropuertosib@ssib.es.

en los centros habilitados para ellos. En este caso , en el caso de ser positivo debe seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. Debe enviar una fotografía con el resultado de su prueba diagnóstica a Si se niega a hacerse la prueba diagnóstica debe comprometerse mediante una declaración a estar 10 días en cuarentena domiciliaria.

debe comprometerse mediante una declaración a estar El coste de la prueba diagnóstica será gratuito para personas residentes de las Islas Baleares, en caso contrario el coste de la prueba corre a cargo de los viajeros.

Si viaja desde territorio español con un grupo organizado de 20 personas o más los pasos a seguir son:

PCR con resultado negativo realizada en las 48 horas previas a la llegada

a la llegada Haber recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19 a lo largo de los 8 meses previos

a lo largo de los 8 meses previos Haber superado la enfermedad dentro de los 6 mees previos

Si formas parte de un grupo de competiciones, entrenamientos deportivos o te desplazad a participar en acontecimientos o congresos los pasos a seguir son los mismos que si viaja en solitario.

Si viaja en embarcaciones recreativas procedentes del territorio español y con destino a Baleares deben:

Presentar el formulario digital

Presentar prueba diagnóstica de la covid-19 (PCR, TMA o PRAg), cartilla de vacunación o certificado médico. Si has sido vacunado total o parcialmente del virus o lo has pasado en los últimos 6 meses no es necesario presentarlo.

En el caso de que no se presente la documentación los tripulantes no podrán desembarcar y deberán someterse a una prueba diagnóstica en el plazo máximo de 48 horas posteriores a su llegada y hasta que se disponga del resultado deberá permanecer en cuarentena.

Si viaja desde otro país:

Antes del viaje se debe completar el formulario y enviarlo a las autoridades sanitarias a partir de 48h antes del vuelo . Una vez enviado recibirá un código QR que le permitirá acceder al aeropuerto de destino.

. Una vez enviado recibirá un código QR que le permitirá acceder al aeropuerto de destino. Todos los viajeros que procedan de países o zonas de riesgo (la lista se actualiza semanalmente) deben presentar un certificado/documento acreditativo de vacunación, prueba diagnóstica de infección activa de coronavirus o un documento acreditativo de haber pasado el virus.

No tienen obligación de presentar estos documentos los niños menores de 12 años.

Residentes en las Baleares

Si un residente en las Pitiusas que ha pasado más de tres días fuera no ha recibido aún la primera dosis de la vacuna contra el covid o no trae una PCR negativa de las últimas 72 horas, y aterriza en Ibiza a las diez de la noche, no tendrá más remedio que aislarse hasta las 12.30 horas del día siguiente, la hora a la que comienzan a hacerse estas pruebas en Can Misses.

Es una de las consecuencias de la supresión de las pruebas de antígenos para habitantes de las Pitiusas que venían realizándose desde hace meses en puertos y en el aeropuerto. los pitiusos que hayan recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus 15 días antes del viaje se librarán de tener que desplazarse hasta los puntos covid exprés para someterse al test. Para esto deberán presentar el documento que les entregaron cuando les administraron el suero en el que se indica el nombre, la fecha de la inoculación, la vacuna y el número de lote.