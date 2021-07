La rica miel ibicenca cuesta el doble

En tarrinas de cuarto de kilo y, especialmente, de algarrobo. Son las preferencias de los ibicencos a la hora de consumir miel de la isla, según una encuesta elaborada por la Associació d’Apicultors d'Eivissa entre noviembre de 2020 y abril de 2021. La asociación quería concretar las preferencias de consumo de la deliciosa miel ibicenca y compararla con otras, por lo que entrevistó a 2.475 personas en diferentes puntos de la isla, como el Mercat Vell y el Mercat Nou de Ibiza, y los mercados y mercadillos de Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Josep, Forada y Sant Joan, además de en Mercadona, Eroski, Lidl y Aldi, las dos cooperativas insulares y en establecimientos de gran venta de producto local como el Supermercado S’Hort Nou y L’Ou.

A la cuestión de qué tipo de miel local consume preferentemente, el 60,4% (1.496 encuestados) se decantó por todas las variedades, si bien la de invierno (algarrobo) obtuvo el 35% de las respuestas. La de verano (tomillo), sólo el 4,5%.

También se les preguntó qué tipo de envase es el favorito: por el de un kilogramo sólo apostó el 2,3%; por el de medio kilo, el 37,7%, y por el de 250 gramos, la mayoría, el 60%. El 44% compra miel ibicenca todo el año, y el 35,7% en invierno. Hay un 13,6% que lo hace sólo en verano y un 6,6% en primavera.

El doble

¿Y por qué no compran más miel local? La respuesta mayoritaria (casi el 80%) fue «por el precio», mientras que el 8% aseguró que era porque no la comía y el 12,5% porque o bien no la había en el mercado o porque no la encontraba en los comercios.

El resultado de esta última cuestión tiene una explicación en otro de los estudios realizados por el presidente de Associació d’Apicultors d'Eivissa, Vicent Marí: la incidencia del precio de la miel local respecto a otras mieles. Marí comparó lo que cuestan las marcas que se expenden en los supermercados (Granja San Francisco, Bona Mel, L’Abella Mel, Mielar, Toca, Marlene, Gourmet, Miel Spar, La Obrera, Natur Cuenca, Miel Llaria, Miel Neri, Apisierra, Diego y el Colmenar) con las extraídas de las colmenas pitiusas y el resultado no da lugar a dudas: el precio medio por kilo de las que proceden de fábricas allende las Pitiusas es de12,29 euros, mientras que el de las locales es justo el doble, 25,54 euros el kilo.

Además, la Associació d’Apicultors d'Eivissa planteó diversas cuestiones a 17 comercios de toda la isla, por ejemplo, qué tanto por ciento de la oferta representa la miel local respecto a las foráneas. Cuatro respondieron que el 10%; uno, el 20%; cuatro, el 30%; tres, el 40%; uno, el 70%, y otro, el 100%. Tres no disponían de miel ibicenca.

A la pregunta de qué tanto por ciento de las ventas representa la miel de Ibiza, seis contestaron que el 10 %; uno, el 30%; otro, el 40%; dos, el 50%; tres, el 60%, y uno, el 100%. En cuanto a qué tipo de envase es el que más expenden, uno aseguró que el de medio kilo; dos tanto el de 500 como el de 250 gramos, y 11, de todo tipo (un kilo, medio kilo o un cuarto de kilo).

La mayoría (8) la venden todo el año, una gran parte (5) en invierno, y sólo uno en verano, en este caso a la población estacional.

3.255 colmenas en Ibizay 124 afiliados a la asociación.