Reabre el centro de día de Can Raspalls de Ibiza tras no detectarse nuevos positivos en covid

La conselleria balear de Bienestar Social ha confirmado esta mañana que desde el pasado sábado, 3 de junio, el centro de día de Can Raspalls, en Sant Jordi, ya está en funcionamiento tras no detectarse ningún nuevo contagio de coronavirus entre sus trabajadores y usuarios, que han tenido que estar diez días en cuarentena tras detectarse el pasado 23 de junio un caso positivo de una profesional que había decidido no vacunarse contra el covid.

Según ha confirmado la conselleria, a pesar del incidente, ninguno de los trabajadores de este servicio que en su momento prescindieron de la vacuna ha pedido que se le inocule. Según los datos que facilitó el pasado 25 de junio la consellera de Bienestar Social, Fina Santiago, en la residencia y centro de día de Can Raspalls cerca del 97% de sus usuarios están inmunizados con la vacuna, pero en el caso de los trabajadores el 26 por ciento se ha negado a vacunarse contra el covid.