El TSJB exime al Govern del pago de 1,5 millones más por la autovía

Se trata de nuevo de la polémica resolución que el exconseller socialista de Movilidad Jaume Carbonero firmó en junio de 2011, estando ya en funciones, sobre la interpretación de las cláusulas 54.4 y 55.5 del contrato de la concesión en la que consideraba que los valores absolutos previstos en el estudio de viabilidad debían ser estimativos y no limitativos y, por ello, si se contabilizaba un mayor tráfico, la concesionaria tenía derecho a ingresar más dinero por la explotación de la autovía mediante el sistema de peaje en sombra.

Resolución lesiva

Esta resolución fue declarada lesiva, a instancias de la Comunitat Autònoma, por el TSJB en 2015. Esta sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, no evitó que la Comunitat Autònoma tuviera que pagar 1,9 millones de más a la concesionaria de la autovía de Sant Antoni (Ibisan Sociedad Concesionaria) al amparo de la resolución de Carbonero. En ese caso, la reclamación de la concesionaria se circunscribía a la liquidación del ejercicio de 2008 y fue reclamada en abril de 2014. El Tribunal Supremo obligó a la Comunitat Autònoma a pagar este sobrecoste de casi dos millones por el hecho de que, cuando se reclamó, el TSJB aún no había declarado lesiva la resolución de Carbonero y, por tanto, la Administración no podía paralizar actos firmes

El Govern balear tuvo que pagar 1,9 millones más por la vía de Sant Antoni por la resolución polémica de Carbonero

El Govern balear declaró la anulación de la interpretación del exconseller socialista en enero de 2014 (el anterior gobierno autónomo del PP), pero ésta, según la ley, no se podía aplicar hasta que el tribunal balear confirmase la demanda de lesividad.

En el caso de los 1,5 millones de euros que reclamaba ahora la concesionaria de la autovía del aeropuerto ,al amparo de la interpertación favorable de las cláusulas 54.4 y 54.5, el TSJB destaca que, el 11 de abril de 2016, la Comunitat Autònoma solicitó la ejecución provisional de la sentencia que declaraba lesiva para el interés general la resolución del exconseller Carbonero, y que ésta fue concedida el 31 de mayo de ese año.

Motivo de la denegación

Además, el contrato de la concesión de la autovía especifica que «la liquidación» de la retribución variable pendiente se debe realizar antes del 31 de abril del siguiente ejercicio; es decir, la de 2015 como muy tarde el 31 de abril de 2016, y la de 2016 el 31 de abril del año siguiente.

Así, el tribunal balear deniega ahora la reclamación de la UTE Accesos Ibiza (el pago de las facturas por valor de 1,5 millones tras contabilizar un tráfico mayor que el previsto en el estudio de viabilidad económica de la concesión en 2015 y 2016) porque ya se había solicitado, el 11 de abril, la ejecución provisional del fallo judicial que anulaba la resolución de Carbonero. De todos modos, contra esta sentencia aún cabe recurso de casación ante el Supremo.

La sentencia que anuló la resolución sostenía que la interpretación del exconseller socialista «condujo a un gasto público indebido y, al tiempo, desbordante, que, además, se conjugaba con la obtención por la concesionaria de un beneficio ante todo injusto e inmerecido por estar por encima del inicialmente pactado». También destacaba que la UTE Accesos Ibiza había recibido «sin justificación alguna» un trato «ni previsto ni recibido» por las demás constructoras que optaron a la concesión.

El contrato ya prevé un beneficio del 7% para la concesionaria

La cláusula 54.4 de la contrata de la concesión determina que la Comunitat Autònoma pagará cada año un máximo según el tráfico proyectado en el estudio de viabilidad económica financiera de la concesión, que ya contempla un beneficio industrial del 7% pese a que el número de vehículos que ese año circulen por la autovía sea superior. La cláusula 55.5 fija la cuantía máxima anual. Los informes de la Administración apuntaban que estas cláusulas tenían la finalidad de restringir los beneficios de la concesionaria, pero el exconseller Jaume Carbonero pidió otro informe externo que indicaba que las cantidades de la cláusula 55.5 debían ser «estimativas» y que, si se contabilizaban más vehículos, la concesionaria debía cobrar más. Así lo interpretó en la polémica resolución de junio de 2011 que, en 2015, fue declarada lesiva.