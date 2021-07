Orgullo en familia en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària, en colaboración con el Consell Insular y las asociaciones ALAS, Chrysallis, Emprendada Feminista, SAI, FELGTB y Sa clau de s’armari, organizaron ayer un festival para los jóvenes y las familias de Santa Eulària con motivo del Día internacional del Orgullo LGTBIQ+. En el festival hubo un concierto, talleres y exhibiciones de baile, entre otras actividades.

La semana de reflexiones sobre diversidad sexual ‘Som com sent’, para celebrar el Día internacional del Orgullo LGTBIQ+, finalizó ayer con un festival sobre diversidad sexual dirigido a las familias y a los jóvenes del municipio. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de santa Eulària en colaboración con el Consell y diferentes asociaciones. ‘Som com sent’ pretende reivindicar que «lo que siente cada persona forma parte de lo que es, y no tiene por qué cambiar», defendió Toni Martí, representante de la asociación Sa clau de s’armari.

El Festi-Jove, festival sobre la diversidad sexual dirigido a los jóvenes, se ubicó en el paseo de la Pau. El festival, que duró de 18 a 22 horas, acogió diferentes actividades: exhibiciones de acrobacias, baile, un taller de pintar camisetas y un show de hip hop de la mano de artistas como Cristo Corona o Jordi Soler. En esta zona, tuvieron prioridad los jóvenes de entre 12 y 18 años. Por otro lado, delante del ayuntamiento habilitaron un escenario y un espacio con 60 sillas para la zona dedicada al festival en familia. En este escenario se realizó un cuentacuentos y el concierto de Morning Drivers. También debería haberse realizado un recital poético, que se canceló por falta de asistentes.

Finalmente, en el paseo de s’Alamera se colocaron puestecitos de información, para dar visibilidad a los colectivos y asociaciones de la isla, y venta de libros. Las asociaciones que participaron fueron la Asociación de lluita anti sida(ALAS), Emprendada Feminista, la Asociación de familias de menores trans (Chrysallis), Servei d’Atenció Integral al Col·lectiu LGTBIQ+ (SAI), La Federacion estatal de lesbianas, gais, trans y bisexuales (FELGTB) y, finalmente, Sa clau de s’armari. Además, las librerías Sa Cultural e Hipérbole también colocaron dos puestos de libros relacionados con el colectivo LGTBIQ+.