Mantener una discoteca cerrada en Ibiza cuesta de 50.000 a 100.000 euros al mes

El Gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, asegura que las discotecas cerradas en Ibiza suponen un gran agujero económico para sus propietarios o gestores: "El inmueble de muchas empresas no es en propiedad, sino en alquiler. Deben pagar suministro de agua y de electricidad. La mayoría se ha quedado con la gente de las oficinas en activo, así como con los de marketing y redes sociales. Como mínimo, a las empresas les cuesta de 50.000 a 100.000 euros mensuales mantenerse en funcionamiento. Y eso demuestra la importancia que tienen: no son de las que bajan el telón al acabar la temporada y se largan. Hace unos días, Pacha me decía que tenía contratadas a 30 personas, incluso cerrada. Hï tiene una veintena".

En una sola noche dieron trabajo directo a 170 personas. ¿Le dieron esa cifra al conseller de Trabajo? ¿Qué le pareció?

Como inspector de trabajo, para él la importancia de los empleos es máxima. Y es de los que más ha luchado por los ERTE. Yo le expliqué cuánta gente trabajó, las empresas que colaboraron y que todo ese movimiento generaba más empleo y permitía aguantar durante el invierno, cuando los trabajadores generan más riqueza. Si no trabajas, en invierno no vas a un restaurante ni al bar ni a comprarte una camisa. Se lo hemos hecho ver al Govern. Sólo en nuestra asociación hablamos de unos 3.000 empleos directos. Y no nos vale esa historia de que vienen de fuera y se llevan el dinero: los empresarios del ocio son de la isla, llevan a sus hijos a colegios ibicencos, pagan aquí los impuestos y la mayoría de sus trabajadores son de aquí. Hay una parte de los empleos que se cubren con gente de fuera, pero que gastan su dinero aquí y alquilan pisos. Estamos cansados de esa etiqueta de que cogemos el dinero y salimos corriendo.

¿Han calculado cuántas personas siguen en ERTE o en el paro por el cierre del ocio nocturno?

Unos 2.000 de esos 3.000 trabajadores.