Magdalena Valverde: «Los casos de anorexia en niños y jóvenes casi se han triplicado con la pandemia»

Salud. Hacía años que los profesionales sanitarios de las Pitiusas no atendían tantos casos de anorexia entre niños y adolescentes y de tanta gravedad. La pandemia ha disparado las enfermedades mentales y, entre ellas, los Trastornos de Conducta Alimentaria entre la población que ronda entre los once y los 18 años, como explica Magdalena Valverde, psiquiatra en la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Área de Salud pitusa.

La pandemia y el confinamiento están pasando factura a la salud mental de muchos niños y jóvenes de Ibiza y Formentera. El miedo y la incertidumbre que la crisis sanitaria les ha generado se ha traducido en un aumento de los problemas psicológicos de diversa índole, entre ellos, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Eso lo saben bien los profesionales que trabajan en la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil (Usmij) del Área de Salud pitiusa, como la psiquiatra Magdalena Valverde, que asegura que «hacía muchos años que no se veían tantos casos de TCA y de tanta gravedad». Si se comparan los datos con 2019, las cifras se habrían «casi triplicado», asegura después de calcular que desde septiembre de 2020 hasta ahora en la Usmij, ubicada en el Centro de Salud de Vila, «se pueden haber atendido más de una treintena de casos de trastorno alimentario, de los que aproximadamente una decena han sido graves». Fue «entre septiembre y octubre del año pasado» cuando empezaron a llegar al Centro de Salud de Vila «muchas niñas y también niños con problemas graves de restricción alimentaria y de adicción al ejercicio», explica la psiquiatra infanto-juvenil. En su mayoría, concreta, se trataba de casos de «anorexia purgativa, un tipo de trastorno alimentario en el que se come muy poco y, en caso de hacerlo en exceso, se trata de compensar provocando el vómito y haciendo mucho ejercicio».

Si en décadas como los 90 lo más habitual es que los pacientes fueran chicas entre los 15 y los 16 años, ese perfil ahora ha cambiado bastante. «De cada diez casos que atendemos, tres son de varones y la edad ha bajado, porque ahora estamos viendo a niños que con 11 y 12 años ya empiezan a tener síntomas bastante graves», afirma Valverde. La psiquiatra detalla que, entre los pacientes con anorexia que atiende la Usmij, hay niños y adolescentes con caracteres «muy perfeccionistas o que están obsesionados a nivel muy patológico con la alimentación sana y también personas con problemas de identidad de género».

Factores desencadenantes

Es una mezcla de «muchos factores» lo que, a juicio de Valverde, ha provocado un aumento en los casos de anorexia. «En la cultura española la gestión de las emociones se hace mucho a través de la comida. Cuando nos encontramos con dificultades, una de las formas que tenemos de afrontarlas es pegándonos atracones o dejando de comer», apunta como uno de «los posibles motivos». Otro sería que «en situaciones descontroladas, que nos superan y nos angustian, se despiertan en el individuo mecanismos psicológicos de intento de control y uno de los que más se utiliza durante la adolescencia es el control del propio cuerpo y de la alimentación. Es un síntoma más de la ansiedad desbordada totalmente». «La influencia de las redes sociales y la consigna de tener una buena imagen y de comer sano» también podrían ser elementos que, según la psiquiatra infanto-juvenil, podrían haber influido en este repunte de casos de trastornos alimentarios.

Valverde hace hincapié en la gravedad de muchos de los casos detectados, que en su mayoría han requerido ingresos hospitalarios largos. Lo explica también Bartolomé Bonet, el jefe de Pediatría del Hospital Can Misses, que, asegura, hace «más de ocho años que no veía un caso de anorexia». «Hemos empezado a tratar pacientes con este trastorno a partir de este mes de febrero. A la cabeza me vienen cuatro casos, dos de ellos muy severos», señala. De los cuatro pacientes que menciona, dos son chicas y dos chicos, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Aunque estos jóvenes fueron ingresados en Can Misses este año, Bonet recalca que «el trastorno lo arrastraban de tiempo atrás». «En los cuadros que hemos visto había un grado de desnutrición extremadamente severo, pero, como es un proceso lento, los padres tardan en darse cuenta. Las personas con anorexia suelen ser muy listas y muy manipuladoras, así que es muy complicado controlarlas. Si el niño está ingresado puedes hacerle comer, quiera o no, y en caso de negarse ponerle una sonda», explica. «Los ingresos en el hospital son siempre prolongados», añade citando el caso de una paciente con anorexia que ha llegado a estar 45 días en Can Misses. «Renutrir a un niño que está muy desnutrido lleva tiempo, tienes que introducir la alimentación muy lentamente porque si no puedes causar muchos problemas», explica Bartolomé Bonet.

Signos de alerta

Para detectar lo antes posible los síntomas de la anorexia en niños y adolescentes, la psiquiatra infanto-juvenil Magdalena Valverde da una serie de pistas a los progenitores: «Hay que observar si se producen cambios de conducta frente a la comida, si los niños quieren pasar menos tiempo compartiendo mesa o tienden a comer solos; si muestran mucha preocupación por lo que van a consumir o lo que se compra; si cuentan calorías; si compensan con ejercicio cualquier exceso que hacen; si pasan tiempo después de comer metidos en el baño, o si no quieren descansar después de la comida. Pero previamente a eso, hay que fijarse también en si duermen bien o si están más aislados, irritables, ariscos, preocupados o tristes de lo normal».

Desde finales del año pasado la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil (Usmij) ha detectado un incremento muy notable de los trastornos afectivos y de ansiedad que atiende. «Si a lo mejor antes había como máximo tres urgencias a la semana, ahora puede haber hasta tres al día y de ellas muchas son de trastornos de ansiedad graves con gestos autolíticos [suicidas]. También ha aumentado muchísimo la demanda que nos llega de especialistas y de Atención Primara para interconsultas de niños con problemas de adaptación, insomnio, ansiedad, Trastornos de Conducta Alimentaria, trastornos psicóticos o trastornos disociativos. Si en 2019 podíamos recibir una media de tres a cinco derivaciones al día, ahora estamos recibiendo hasta veinte diarias», apunta Magdalena Valverde. La psiquiatra infanto-juvenil, que está al frente del equipo de Atención a las Dificultades de Socialización y Comunicación (Eadisoc)», aporta un dato más: «En Eadisoc en los últimos tres meses hemos recibido 80 pacientes nuevos, eso es tres veces más de los que atenderíamos en 2019 en ese mismo intervalo de tiempo». Los niños que ha atendido este equipo presentaban «signos de alerta en su desarrollo, como pueden ser retrasos graves en el lenguaje, problemas importantes de adaptación o pérdidas de habilidades adquiridas», apunta. «Una cosa que nos ha llamado la atención en Eadisoc es que muchos niños pequeños, que cuando se declaró el estado de alarma tenían 16 o 17 meses, han tenido parones en el desarrollo evolutivo e incluso regresiones a raíz del confinamiento. También hemos visto muchos casos de niños que han pasado a tener mucha dependencia del móvil y de los videojuegos durante los meses de confinamiento estricto y eso les ha afectado muchísimo al desarrollo del lenguaje», destaca Magdalena Valverde.

En la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil (Usmij) del Área de Salud pitusa no dan abasto con el equipo de trabajo actual. «Estamos desbordados desde hace muchos meses. Yo llevo trabajando aquí 17 años y hemos pasado muchas etapas muy complicadas, pero nunca antes habíamos sufrido la carga asistencial que estamos teniendo últimamente, nunca había habido tanta demanda, sobre todo de casos muy graves», señala Magdalena Valverde. Según esta profesional, habría que sumar al equipo «un psiquiatra infantil más a tiempo completo y también un refuerzo en psicología».

