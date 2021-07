Un viaje y una «celebración en toda regla» con el premio de la Bonoloto que ha tocado en Ibiza

«Lo más importante para cualquier vendedor de lotería es dar un premio, por lo que conlleva de publicidad, atracción de clientes y comentarios positivos», destaca Andrés Navarro. En sus más de 30 años como titular de Loterías Navarro ha repartido cuantiosos premios, pero ahora, además de su alegría como vendedor, resulta que también forma parte de la peña acertante del máximo sorteo de la Bonoloto del pasado jueves.

«Estaba cenando y me llamó uno de los compañeros y me preguntó si me había enterado. Como no me lo creía, fui a revisarlo y me llevé una sorpresa al comprobar que éramos nosotros los que habíamos ganado», recuerda entusiasmado. Navarro acaba de llegar a su despacho mixto de Loterías y Apuestas del Estado en la plaza España de Sant Antoni, para colgar unos carteles que acreditan que ha vendido el gran premio con los seis aciertos. Le ayuda su mujer, Mari Carmen Gallardo, que se apresura a colocar uno de ellos junto a la figura de su «brujita de la suerte». «La compró en un mercado de la Península hace cinco años, la adecentó y, desde entonces, siempre damos algún premio por Navidad», destaca Navarro.

53.000 euros por cabeza

El premio por los seis aciertos en la Bonoloto es de 286.312 euros, de los que quedan exentos de impuestos los primeros 40.000. De la cantidad restante, un 20% deberá ingresarse en Hacienda, pero los integrantes de la peña también se repartirán el resto de premios que se conceden hasta los tres aciertos por apuesta y se verán favorecidos porque la categoría de cinco aciertos con complementario ha quedado desierta.

Apuestas: El mismo boleto múltiple de lotería cada semana La peña de lotería de estos vecinos de Sant Antoni apuesta siempre el mismo boleto de Bonoloto para los seis sorteos que se celebran de lunes a sábado. Entre los cinco componentes del grupo, invierten 84 euros cada semana para un total de 28 apuestas.

Antecedentes: Un premio de 460.000 euros en la Primitiva El despacho mixto de lotería en la plaza España de Sant Antoni ha concedido premios de mayor cuantía anteriormente, como 14 millones de las antiguas pesetas en una quiniela o 460.000 euros a un ganador de seis aciertos de la Lotería Primitiva.

«Calculo que, libres de impuestos, van a quedar 265.000 euros», detalla, así que recibirán 53.000 por cabeza. Además de Navarro, completan el grupo de apuestas cuatro taxistas vecinos de Sant Antoni de Portmany. «Uno de ellos era cliente habitual y, hace dos años, me propuso formar la peña y que yo me encargara de llevarla», recuerda.

Apuestas fijas

En principio eran seis, pero uno se dio de baja en los inicios y, desde entonces, los cinco restantes juegan siempre a los mismos números de la Bonoloto. Cada semana repiten un boleto múltiple, válido para los sorteos diarios de lunes a sábado, que suman un total un total de 28 apuestas, por un valor de 84 euros.

El despacho de Loterías Navarro había concedido premios de mayor cuantía, como una quinielas de 14 millones de las antiguas pesetas o 460 mil euros en seis aciertos del sorteo de la Primitiva. Pero con este, él mismo y su mujer podrán permitirse algún capricho, como un viaje «después de tanto tiempo sin salir de la isla por el covid» o un detalle para sus dos hijos. «En el grupo de Whatsapp de la peña también hemos quedado para una comidita».

¿Solo una comidita o todo un festín? «Bueno, sí, la verdad es que haremos una celebración en toda regla», destaca.