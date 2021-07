Es Nàutic Sant Antoni ofrece cursos de verano inclusivos con Ibiza IN

El Club Nàutic Sant Antoni e Ibiza IN firmaron ayer un convenio de colaboración para la inclusión de niños y niñas con diversidad funcional en los cursos intensivos de verano que organiza la entidad en la bahía de Portmany, denominado ‘Estiu IN a Es Nàutic’. A la firma de este acuerdo acudieron, por parte del CNSA, la vicepresidenta, Francisca Ribas Ramón, y el director técnico deportivo, Enrique Mas, y por parte de Ibiza IN, la presidenta, Consuelo Guerra; la vicepresidenta, Emma Torres, y la secretaria, Susana Ribas.

Ibiza IN tiene como objetivo lograr la inclusión plena de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos: educativo, cultural, deportivo, social y laboral, a lo largo de su ciclo vital.

Ibiza IN considera que ‘inclusión’ significa que todos los niños, independientemente de si tienen diversidad funcional o no, puedan disfrutar y aprender juntos, porque es un aprendizaje bidireccional. ‘Inclusión’, en definitiva, significa poner de manifiesto que «aquí cabemos todos».