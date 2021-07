¿Está de acuerdo con que España se blinde ahora, con test, ante el turismo británico?

Cuando hemos querido correr más de lo recomendable o sin las suficientes garantías sanitarias hemos dado pasos atrás, en España el verano y otoño pasado y en otros países europeos en invierno. Por lo tanto, ese es el orden, seguridad sanitaria en los orígenes y los destinos. Será la única forma de recuperar la actividad turística a los niveles en que la conocíamos antes de que esto empezara.

¿Otras CC AA pasarán al semáforo verde, como Balears?

No tengo una bola de cristal. Yo esperaba una crisis sanitaria mucho más larga. El verano pasado no confiaba en que íbamos a tener una vacuna tan rápido y preparé a la empresa para aguantar cuatro o cinco años. Estamos abocados a una crisis como máximo dos años. Nos gustaría haber corrido más con la vacunación en Europa. Pero si nos situamos al principio de la pandemia, la valoración tiene que ser mucho más de vaso medio lleno que no medio vacío.

¿Habrá turismo británico este verano en España?

Sin duda por la situación sanitaria en Reino Unido y en España ese mercado va a estar poco presente y el turismo español seguirá sufriendo una crisis económica profunda, que esperamos, a medida que pasen los meses, se vaya superando.

¿Podía salir peor el inicio de temporada con el macrobrote por los viajes de fin de curso?

El sector turístico en general y yo en particular desde el principio de la pandemia planteamos al Gobierno de España y el de la comunidad que no había otra solución que test masivos y rastreo y nos hemos empeñado en convivir sin ellos. Lo que está ocurriendo ahora no es más que un ejemplo de la falta de actuación contundente en test masivos y rastreo.

¿Se puede llevar por delante la recuperación?

Va a ser un mal año turístico y circunstancias como esta no ayudan. Para cualquier destino vacacional de temporada y dependiente del turismo internacional como Balears va ser dramático.

Fue consejero de Aena, ¿cómo la ve frente a la crisis?

Las cosas siempre se pueden hacer mejor y desde luego Aena también. El verano pasado hice un viaje a Madeira y a los pocos días unos representantes del sector estuvimos reunidos con la presidenta de Balears y se lo trasladé. Las cosas se pueden hacer mejor en las islas, como en otros lugares en Europa, y en otros aeropuertos. Cuando se puede copiar habría que hacerlo.

¿Está satisfecho con la gestión de la crisis Francina Armengol?

La presidenta nos oye, nos presta atención pero no nos escucha suficientemente. Los test masivos y rastreo obsesivo no ha sido la política del Govern y se llevó por delante la poca temporada del verano pasado. Y estos últimos meses la velocidad de vacunación ha sido inferior a otras comunidades autónomas.

¿Sánchez está a la altura?

La primera fase de reacción fue positiva para asegurar la financiación de las empresas (ICO, ERTE) y se ha ido ampliando. No ha habido, por contra, atención específica para el sector turístico. Es justo reclamar un compromiso muchísimo mayor.

¿Cuándo podremos viajar para ser felices (campaña de Barceló) y recuperar cuentas de resultados?

[Ríe] No lo sé. Apostaría por la recuperación de la actividad en 2023 o 2024. La rentabilidad tardará más por un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El consumo turístico será inferior. Y como la capacidad de alojamiento no desaparece va a provocar que la actividad económica en los destinos sea menos rentable.

«La mejor relación históricamente y que se mantiene es con la familia Riu, ya la tenían mi padre y mi tío»

¿Hacía dónde irá el turismo?

Se recuperará y seguirá su evolución creciente. Pero probablemente no sea igual y Asia crezca más que América y esta más que Europa. Lo que debemos pensar los españoles es si queremos participar del sector de cara al futuro con la misma cuota. Hay muchos destinos de sol y playa que no deberían seguir creciendo en capacidad. Balears está a los niveles de hace quince años, ha crecido otro tipo de capacidad alojativa. Todo lo no tradicional sigue con muchas posibilidades y España lo tiene todo para seguir siendo una historia de éxito.

¿Por qué depende de los españoles?

Somos quienes elegimos a los gobernantes y ellos son los que impulsan o no el crecimiento turístico. El ayuntamiento de Barcelona acaba de incrementar su tasa turística, claramente un mensaje de que no queremos tanto turismo allí. En ese caso hacen muy bien en elegir a los que no apuestan por él.

¿Hace falta control en el camino hacia la calidad?

Ante ese debate he repetido muchas veces que el único turista que no me gusta es el que no viene. Deberíamos ser capaces de corregir las actuaciones incívicas sin denostar la actividad.

Limitación de cruceros y turistas…

No lo comparto, pero es el ejercicio natural de la libertad de expresión y de la oportunidad de la gente de expresarse ante una determinada situación económica y social.

Barceló cerró 2020 con 99 millones de pérdidas y una liquidez de mil millones. ¿Saldrán más fuertes?

Hemos llegado a esta crisis en mejores condiciones, eso no quita un ápice de gravedad a la situación. Tengo muchísima confianza en que vamos a llegar al centenario mejor que nunca.

En la anterior crisis sustituyeron expansión por renovación hotelera. ¿Su hoja de ruta para capear esta y seguir como empresa familiar?

Somos una empresa familiar en tercera generación y nos gustaría seguir. Hemos ido más rápido que nuestros competidores y fortalecido nuestra posición. Pretendemos seguir así, pero no formo parte de la cuarta generación y ellos decidirán lo que quieran.

¿Una crisis de este calibre amaina o alienta las diferencias sobre la gestión entre los once accionistas de la saga Barceló?

En nuestra caso las ha amainado, hay menos porcentaje de voto crítico. Comprenden la dificultad del momento.

¿Habrá reparto de dividendos?

En 2020 no hubo, en la última junta general se ha decidido lo mismo y en 2021 seguiremos estando igual, lo más probable es que en 2022 tampoco haya.

«No tengo ningún problema con los Escarrer; ni con los Fluxá, aunque ahora estamos en plena crisis»

¿Por qué han vendido el hotel Formentor? ¿Le ha dolido?

En 2019 un grupo inversor nos hizo una propuesta atractiva. Dimos una opción de compra hasta finales de 2020 y decidieron ejercerla. No tiene nada que ver con la crisis. Ahora nos ha permitido reducir nuestra necesidad de endeudamiento. No hago más valoración que la empresarial.

Mallorca pierde legado cultural, el Premio Formentor salta a Túnez. Y el festival de música clásica a Canarias.

En 2006 dijimos que había un fondo de comercio y cultural, histórico y patrimonial que queríamos recuperar. Formentor tiene un alma especial. En 2009 recuperamos las Conversaciones Literarias y en 2011 los premios, después iniciamos el ciclo de música. Vendemos Formentor y como va a estar cerrado unos años por la renovación queremos mantener los premios al menos durante este periodo. Las Conversaciones también. Vamos a organizar un viaje para que los mallorquines que han asistido masivamente puedan viajar a Túnez del 9 al 12 octubre aprovechando el puente. Vamos a hacer todo lo posible para que esas iniciativas culturales se mantengan.

¿Podrán volver a la isla?

Sin duda, si los nuevos propietarios y gestores reconocen el valor y facilitan que se produzcan. Cuando lo recuperamos, invité a la familia Buadas a que formara parte de la iniciativa. Lo lógico sería que los nuevos propietarios tomaran el testigo.

¿Cómo son sus relaciones con el resto de líderes hoteleros? No suele coincidir en actos con los Riu, Fluxá o Escarrer.

Buenas con todos, lo han sido tradicionalmente. Añadiría otros nombres, en Balears hay otras muchas familias, con negocios mayores en las islas que los nuestros, Grupotel o los Matutes en Eivissa. La mejor relación históricamente y que se mantiene es con la familia Riu, la tenían mi tío y mi padre con el padre de Luis y de Carmen y yo la tengo con ellos. No tengo ningún problema con los Escarrer ni con los Fluxá, aunque en este último caso estamos en plena crisis por lo ocurrido con Ávoris y W2M.

Por presunta competencia desleal. ¿Acabarán en los juzgados o ya negocian la paz?

La competencia nos hace mejores. Lo único es que cuando se producen hechos potencialmente ilícitos tengo una obligación. Estamos en el proceso de investigación, según la conclusión tomaremos decisiones. Se filtró, no podía ser de otra manera, cuando se envían 50 cartas a antiguos trabajadores; ha sido la reiteración de una carta, que no se conoció hace un año, en la que advertíamos a Iberostar de determinadas actuaciones reiteradas para evitar la prescripción de nuestros derechos. Espero que sea solo una pequeña anécdota en la historia de buena relación con la familia Fluxá.