Denuncian en Ibiza otro robo cometido por encapuchados

A pesar de que la Policía Local de Santa Eulària aseguró ayer no haber notado un aumento de denuncias de robos en viviendas en la urbanización de Can Furnet, ni en otras de la zona, otra vecina, esta vez de Cala Llonga, denunció el pasado 5 de junio haber sido víctima de un robo en su vivienda. En las imágenes de la cámara de seguridad de la casa se puede observar a uno de los ladrones, encapuchado y con una indumentaria similar a la de los delincuentes que trataron de asaltar la casa de Can Furnet el pasado viernes 25 de junio, y que Diario de Ibiza publicó en estas páginas. En este caso, los ladrones también fueron captados por una cámara de seguridad ubicada en la entrada de la vivienda.