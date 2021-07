«Un 10% de los jóvenes que se fueron han dado positivo, es preocupante»

El portavoz del comité de enfermedades infecciosas de Balears, Javier Arranz, se mostró preocupado por los 14 estudiantes (9 de Andalucía y 5 de Galicia) que dieron ayer positivo nada más desembarcar en Valencia tras abandonar el hotel covid de Palma: «Con estas cifras estamos hablando de que más del 10% de los 118 jóvenes han dado positivo, es algo realmente preocupante».

En este sentido, indicó que «este porcentaje de infectados se hace suponiendo que todos los que llegaron ayer a Valencia se hicieron la prueba, porque en el caso contrario el porcentaje de positivos podría ser mucho mayor». De hecho, Madrid no hizo pruebas a los jóvenes cuando desembarcaron del ferri.

Frente a esta situación, Arranz destacó la importancia de que las autonomías vinculadas a los estudiantes lleven a cabo un seguimiento de los casos: «Con la tasa de positividad que hay en estos grupos, son personas de riesgo, pero estamos convencidos de que los profesionales sanitarios de las comunidades realizarán un seguimiento y rastreo de contactos de los estudiantes».

Traslado seguro

Por otro lado, respecto al traslado de los 118 estudiantes a través de un barco fletado por el Govern, el portavoz de Enfermedades Infecciosas consideró que fue «un traslado de forma segura, a través de un espacio reservado a modo de burbuja para que no hubiera problemas». Arranz también destacó que dentro del ferri había «soporte sanitario para ayudar» en el caso de que alguno de los jóvenes diera algún síntoma de covid en el trayecto.

Una seguridad que no estuvo presente entre los que decidieron marcharse del hotel covid por sus propios medios, desoyendo la recomendación del Ejecutivo balear: «Son decisiones totalmente aceptables, pero los que se fueron en avión estaban en espacios más cerrados y no existía un aislamiento tan claro».

En el hotel covid de Palma permanecen 109 estudiantes, de los cuales 64 dieron positivo en las pruebas diagnósticas y 45 resultaron negativo pero decidieron completar la cuarentena en el complejo hospitalizado. En cuanto a la recomendación del Ministerio de Sanidad de la suspensión de viajes de fin de curso a Mallorca, Arranz no pudo confirmar si actualmente se siguen produciendo este tipo de desplazamientos a las islas, ya que «no son viajes organizados por educación ni colegios, sino que son las agencias que lo forman, por lo que no podemos disponer de estos datos». S in embargo, para el propio portavoz «el viaje en sí no es el riesgo, lo que supone mayor peligro son algunas actividades que se llevan a cabo en estos viajes. Los inspectores están estudiando con más insistencia según qué tipo de acciones para frenar los contagios en esta franja de edad».

En cuanto al rastreo de contactos de los más jóvenes, Arranz destacó que «es más difícil que definan cuáles son sus contactos estrechos, porque si han estado en una fiesta es complicado que sepan con quién se han juntado».

La inexplicable aparición de 45 estudiantes responsables que decidieron seguir en el hotel

El Govern informó de que todos los contactos negativos se habían ido para desdecirse después. Aunque el Govern informó de forma oficial a las tres y media de la tarde del pasado jueves, una vez que ya había partido el barco burbuja con destino a Valencia, de que en el hotel puente Bellver no quedaba ningún estudiante no positivo que hubiera seguido su recomendación de cumplir los diez días de aislamiento en el establecimiento, lo cierto es que cinco horas después tuvo que desdecirse e informar de que en el hotel puente permanecían ni más ni menos que 45 jóvenes estudiantes.

«Cuarenta y cinco negativos han decidido quedarse a guardar cuarentena y permanecen voluntariamente en el mismo hotel Palma Bellver», rezaba una escueta nota remitida a los medios de comunicación a las 20:30 horas del citado día.

Una nota que contradecía el comunicado colgado en la web oficial del Govern cinco horas antes, durante esa misma jornada. Un comunicado en el que se afirmaba literalmente que «el resto, tras ser convenientemente informados de su situación como contactos de positivos, han dejado el Hotel Palma Bellver por sus propios medios».

Antes de la publicación de este último comunicado, este diario también había recabado la misma información del Servei de Salut, departamento que reiteró que en el hotel no quedaba ningún joven estudiante negativo que, por responsabilidad y atendiendo el consejo del Ejecutivo balear, hubiera decidido cumplir los diez días de aislamiento para no poner en peligro a otras personas usando un transporte público para regresar a sus Comunidades de origen.

Preguntado de nuevo ayer el Servei de Salut por los motivos de esta súbita e inesperada aparición de este elevado número de estudiantes «responsables», declinaron dar «ninguna explicación que no tiene ningún tipo de valor informativo».