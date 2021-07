El paro se reduce un 30% en las Pitiusas pero aún dobla el de 2019

Ibiza y Formentera acabaron el mes de junio con un total de 7.193 personas en el paro, tres millares menos que en el mismo mes de 2020 (-29,7%). Es un descenso interanual importante, pero las islas siguen aún muy lejos de los dígitos previos a la pandemia: el desempleo actual es el doble (+109%) que el que había hace 24 meses, cuando sólo había apuntados al SOIB 3.440 pitiusos. Hay que remontarse al año 2013 para encontrar una cantidad tan elevada (7.023).

Las contrataciones también han mejorado respecto a 2020, algo lógico porque ha mejorado la situación sanitaria y la economía se ha reactivado: se firmaron 9.694 contratos, es decir, un 206% más que hace un año (+ 6.533). Pero las contrataciones actuales también están lejos de las que había en 2019: hace 24 meses se rubricaron 12.602, es decir, ahora hay un 23,4% menos (casi 3.000 menos).

Para el sindicato CCOO “son cifras que, aunque no se corresponden con las otros meses de junio prepandemia, hacen pensar que podremos tener temporada turística y, por lo tanto, que los trabajadores se incorporarán a sus puestos de trabajo”. Desde el sindicato exigen que “los llamamientos y las contrataciones se realicen en función de la actividad que se está generando, porque unos pocos trabajadores no pueden absorber toda la actividad de la empresa”. Y advierte de que no permitirá “cargas excesivas de trabajo para unos pocos empresarios obtengan mayores beneficios y compensar las posibles pérdidas generadas por la crisis a expensas de la clase trabajadora”. Según la secretaria de Ocupación y Formación balear, Yolanda Calvo, “hay que continuar insistiendo en la necesidad de respetar las normas sanitarias para poder mantener la actividad como mínimo hasta octubre”.

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha destacado que “los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social en Balears muestran una tendencia positiva, aunque no deben llevarnos a engaño porque todavía estamos muy lejos de recuperar los niveles precrisis”. Planas ha señalado que “hay que recordar que en las islas sigue habiendo todavía 21.290 personas que están en ERTE, dato que también preocupa, en cuanto al incremento de la actividad se refiere, por lo que desde CAEB considera necesario que las empresas y autónomos puedan aprovechar al máximo las ayudas y dar agilidad a la puesta en marcha la financiación de proyectos de los fondos europeos para reactivar la economía y el empleo”.