Dos hombres encapuchados intentan robar en una casa de Ibiza

Un vecino de Jesús denunció el pasado viernes, entre las 1.30 y las 2 de la madrugada, un intento de robo con fuerza en su casa por parte de dos individuos encapuchados. Los ladrones entraron en la vivienda pero, tras ser advertidos por las personas que se encontraban en el interior, salieron huyendo y no robaron nada. Al parecer, el hombre se encontraba en su casa, en la urbanización Can Furnet, cuando recibió una llamada de la empresa de seguridad privada con la que tiene contratada la alarma, avisándole de que habían detectado un «movimiento en el exterior de su casa», recoge la denuncia. El propietario, que no había percibido nada extraño, respondió que «todo estaba bien» y colgó el teléfono. Acto seguido, cogió a sus perros y los sacó a pasear por su misma calle. En el interior de la residencia se encontraban otras dos personas.

Instantes más tarde, el propietario escuchó voces que provenían del interior de la casa y que le llamaban a gritos. Fue entonces cuando vio salir huyendo de su propiedad a dos personas encapuchadas. Tras el incidente, los vigilantes de la urbanización alertaron a la Guardia Civil de la presencia de dos encapuchados en la zona. Hasta el lugar de los hechos se presentaron los agentes, que inspeccionaron la urbanización y no encontraron a nadie. «Todo indica a que entraron por la parte de la montaña», explicaron.

El propietario de la vivienda denunció los hechos en comisaría y se puso en contacto con este diario para dar visibilidad a lo sucedido, ya que, como asegura, no es un caso aislado y «ha habido más robos e intentos de robo por la zona en los últimos años». En su opinión, se está «normalizando» que ocurran estos delitos. «Los vecinos queremos vivir en paz y, por ello, creemos que la Policía debería enfocarse en evitar que estas situaciones se repitan», destaca el agraviado en un correo electrónico. A su juicio, se trata de ladrones especializados en robos que entran en las casas haya o no haya gente, lo que supone «un peligro». El vecino explica que hace tres años le sucedió lo mismo, solo que en ese caso los ladrones emplearon gas somnífero para entrar en su casa, dormir a los moradores y robar productos de valor. Lo mismo les ocurrió a varios de sus vecinos, asegura. Los agentes informaron de que no les consta que haya un aumento de avisos de delitos en esta zona respecto a otras temporadas u otras urbanizaciones similares. «Roca Llisa (otra urbanización cercana) era un zona conflictiva y los propietarios han puesto seguridad privada y sistemas de alarma, lo que ha reducido de manera drástica los incidentes», recuerdan desde Comisaría.

Una cámara de seguridad capta a los delincuentes

Las imágenes de una de las cámaras de seguridad instaladas en la urbanización de Can Furnet, en Jesús, captan a los dos ladrones, con la cara tapada para evitar ser reconocidos, en la entrada de la vivienda en la que pretendían robar cuando las personas que estaban en el interior dieron la voz de alerta. Los agentes de la Guardia Civil no pudieron localizar a los delincuentes.