En busca de «rayos de sol» en Ibiza tras el confinamiento

El aeropuerto de es Codolar registró ayer, primer día de julio, una actividad inusual en los últimos meses de vuelos procedentes del Reino Unido. Fue un 1.000% más elevada que en la misma jornada de 2020. Con la reactivación del primer mercado emisor de Ibiza, la temporada parece estar, por el momento, salvada. Los turistas británicos son de perfil muy variado y valoran especialmente el buen tiempo de las Pitiusas.

Tranquilidad, sol y playa. Es lo que dicen buscar los turistas británicos que llegaron ayer a Ibiza, el segundo día de la temporada en el que aterrizaron vuelos comerciales procedentes del Reino Unido. Ante la falta de ocio nocturno, en el aeropuerto de es Codolar se veían muchas más familias y parejas que grupos de jóvenes en busca de la Ibiza típica de la etapa precovid. La mayoría ya conocían la isla.

Alrededor de las 12 horas llegan Tracy y Russell Robertson, una pareja de turistas escoceses, de la ciudad de Aberdeen, que ya conocen de sobra la isla: «Hemos estado aquí unas 10 veces, si no me equivoco», contesta Tracy, que hace dudar con su respuesta a Russell. Han perdido la cuenta debido a la frecuencia de sus visitas, y valoran que Ibiza aporta «sol, tranquilidad y sobre todo no estar en Escocia», dicen bromeando. Se hospedarán en Talamanca.

«Hicimos las reservas pocas horas después de la apertura de los vuelos hacia Ibiza», comenta Tracy antes de dirigirse a la salida de la terminal para empezar sus vacaciones.

Al poco tiempo aparecen Nikoleta y Nikolas, otra pareja de británicos, de 29 y 37 años respectivamente. Son de Londres y en su caso esta es la segunda vez que visitan la isla, aunque solo pasarán una noche: «Nos hospedaremos otras nueve noches en Formentera», explican.

Recuerdan que el anuncio de Boris Johnson de incluir a Baleares en el listado de destinos seguros a los que viajar fue una gran noticia para ellos: «Lo recibimos muy bien», comenta Nikolas. Es por ello que reservaron enseguida el vuelo y la estancia, ya que estaban pendientes de las novedades para saber si podrían viajar a las islas.

De hecho, todos los turistas del Reino Unido que llegaban ayer tuvieron que reservar sus vacaciones con muy poca antelación, lo que confirma sus ganas de visitar las islas.

Con amigos en la isla

Sam Larg, por ejemplo, planeó el viaje con su familia hace ahora seis días, dos días después del fin del veto de Reino Unido. Larg viene de vacaciones con su pareja y sus cuatro hijas, por lo que llegan a es Codolar cargados de maletas. Son de Edimburgo y es también su segunda vez en la isla: «Tenemos algunos amigos aquí y también vamos a estar en Formentera, tal vez pasaremos allí alguna noche, pero venimos principalmente a Ibiza», explica Larg, que destaca que «muchas personas del Reino Unido han echado de menos estas islas con las restricciones de movilidad», por lo que concluye que esta apertura es «muy positiva».

Al ser una familia, para ellos no es ningún problema que Ibiza siga sin ocio nocturno, porque es precisamente este «ambiente» el que buscan: «Esperamos disfrutar del mar, navegar, relajarnos, disfrutar del buen tiempo y de la buena comida», añade este turista escocés, que también celebra haber pasado en muy poco tiempo de estar confinado en su país a viajar a la isla, en la que repiten.

Más o menos un cuarto de hora después llega otra familia, aunque de la ciudad irlandesa de Belfast. Ellos no conocen la isla, pero quieren aprovechar esta oportunidad para disfrutar de un destino en el que esperan encontrar «rayos de sol, una buena estancia, relajación y buenos momentos en familia y en la playa», comenta Caroline, la madre.

Esperaron un poco más de tiempo para planearlo todo, ya que reservaron los billetes y el hotel hace tan solo cinco días: «Las normas continúan cambiando, pero nos atrevimos a darle una oportunidad a este viaje», declara Caroline.

Perfiles diversos. Predominan las familias y las parejas británicas En el aeropuerto no se veían tantos grupos de jóvenes del país como en otros años, lo que evidencia que el turismo británico no es solo de ocio nocturno.

A última hora. Reservas con sólo cinco o seis días de antelación Baleares entró en el semáforo verde del Reino Unido hace ocho días, así que muchos han organizado sus viajes en el último momento.

El buen tiempo. Los británicos, en busca de sol y playa Todos valoran el buen tiempo que ofrecen las islas durante la temporada.

Asegura que vivieron el confinamiento en su país con resignación y que al final pudieron adaptarse: «Pero este problema ya se ha acabado, ahora estamos contentos de estar aquí en un lugar con mucho sol», cuenta sonriente mientras se dirige con sus hijos y su pareja al autobús que los trasladará al hotel. Y es que en la mañana de ayer varios autobuses esperaban en la salida de la terminal para recoger a turistas de diferentes países, pero sobre todo del Reino Unido (procedentes de Edimburgo, Belfast, Londres o Manchester, entre otras ciudades).

Con la avalancha de turistas, en la parada de taxis se crea una larga fila, como viene siendo habitual en este inicio de la temporada. Esperando se encuentra Catherine Walker, que ha estado aquí «unas veinte veces», por lo que es otra fanática de este destino. Ha venido con tres amigas y todas son de Belfast. Definen a Ibiza como una isla «amable y tranquila». De hecho, aunque saben que por el momento las discotecas siguen cerradas, creen que «aun así la isla estará muy bien, pero más tranquila», señala Walker.

«Nos emocionamos por volver»

Recibieron el anuncio de la apertura de Baleares al turismo británico a través de la prensa y de las redes sociales: «Nos emocionamos mucho por poder volver a Ibiza», recuerda Walker. Todas se pusieron de acuerdo para reservar tanto los billetes de avión como el alojamiento el domingo pasado. Tras hablar con Diario de Ibiza, Walker y sus amigas entran en un taxi para comenzar sus deseados días de vacaciones, quedando en la cola otros grupos de familiares, amigos y parejas procedentes principalmente de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte.

Con esta apertura del primer mercado emisor hacia Ibiza, la temporada en las Pitiusas se da por reactivada, ya que el turismo británico supone un 30% de todos los turistas que recibe Ibiza durante los meses de verano.

Para poder entrar en la isla, los británicos deben presentar una PCR negativa o el pasaporte covid que entró ayer en vigor en toda la Unión Europea y que certifica la pauta completa de vacunación.

Avalancha de turistas británicos en la terminal

El sábado es el día de mayor actividad, con 21 vuelos procedentes de ciudades británicas. El turismo británico se recupera en las Pitiusas tras el levantamiento la semana pasada por parte de su gobierno de las restricciones sanitarias, entre las que se incluían la obligación de los británicos de hacer cuarentena al regresar a sus hogares. Después de los meses de mayo y junio con pocos vuelos desde este destino (las reservas se dispararon desde el momento en que se conoció el cambio de criterio del Ejecutivo de Boris Johnson), el aeropuerto esperaba desde ayer jueves un incremento importante hasta contabilizar un total de142 operaciones (entre los aterrizajes y los despegues) hasta el próximo domingo. Asimismo, se prevé que la actividad aumente con los días, siempre y cuando la evolución de la pandemia no frustre este arranque de la temporada turística, tal y como sucedió el pasado año.

Así, en estos cuatro días hay programados 71 vuelos procedentes de aeropuertos del Reino Unido (y otros tantos de salida desde Ibiza a estos destinos) y para ayer estaban previstas 24 operaciones, doce de ellas aterrizajes. Para hoy viernes se esperan 18 más (y otros tantos despegues desde es Codolar). Pero el día de mayor tráfico con el Reino Unido será mañana sábado, ya que según las previsiones facilitadas por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), se han programado 42 vuelos, la mitad de llegada.

Estas primeras jornadas del regreso del turismo británico se completarán en la terminal el domingo con un total de 40 aviones aterrizajes y despegues programados por aerolíneas de este país.