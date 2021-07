Aturar el virus de la COVID-19 és responsabilitat de tothom. Per això, és molt important saber que la vacunació és la millor eina que tenim per deixar endarrere aquesta situació i puguem tornar com més prompte millor a la normalitat.

Des del Consell Insular d’Eivissa animam tota la ciutadania de l’illa major de 16 anys, que demani cita prèvia a través del web Bitcita: un procés ràpid i senzill.

Si en voleu més informació, podeu telefonar al 971 211 999.