Sonorama tiende un puente a Ibiza

Serán cinco días de conciertos y actividades culturales entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, gracias a un acuerdo entre la organización del festival burgalés y la cadena hotelera ibicenca Concept Hotel Group. Esta albergará los conciertos en sus hoteles Paradiso Art Hotel y Romeo’s Ibiza, en Cala de Bou, y el Cubanito de Sant Antoni.

El cartel es extenso, casi 40 grupos españoles, entre los que están algunas referencias indispensables del pop y el indie, comenzando por los clasiquísimos Secretos y con nombres como Joe Crepúsculo, La Habitación Roja, Marwan, Sidonie, L.A., Niños Mutantes o el flamenco pop de Tomasito.

Completan el cartel Algora, Arde Bogotá, Barry B, Bratty, David Kano, Delaporte, Dinero, ElyElla, Embusteros, Funambulista, Gara Durán, Ginebras, Karavana, Kimberley Tell, Kuve, Maren, Nunatak, Pin y Pon DJs, Rayden, Shinova, Siloé, Varry Brava, We Are Not DJs, St Woods y Comandante Twin, además de un artista sorpresa. Y con mención especial para los ibicencos Billy Flamingos y Uncle Sal.

«Sonorama Ribera goes to Ibiza es una mezcla entre las vacaciones de tu vida y tu festival favorito del año. Nace con la idea de diversificar la marca y seguir buscando alternativas originales y diferentes que a su vez mantengan su esencia», señalaron ayer desde las redes sociales de Sonorama, donde se anunció el nuevo festival.

«Hoy os queremos dar una gran noticia. El festival de Sonorama Ribera desembarcará en Ibiza en los hoteles de Concept Hotel Group este verano. Quiero dar las gracias de corazón al promotor Javier Ajenjo Carazo y todo su equipo por el gran trabajo que están realizando para sacar adelante este proyecto tan bonito y a los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni por apoyar este evento cultural», afirmó por su parte el CEO y cofundador de Concept Hotel Group, Diego Calvo, también en sus redes sociales.

Dorado live shows La Bien querida abre hoy un nuevo ciclo de conciertos en el Hotel Santos El ciclo Dorado Live Shows 2021 comienza esta noche, desde las 20 horas, en el Hotel Santos de Platja d’en Bossa con el concierto de La Bien Querida y Vudú Delta.

Los conciertos tendrán lugar entre las 13 y las 23 horas y «se adaptarán estrictamente a las medidas sanitarias y de seguridad vigentes frente al covid-19», informaron los organizadores, que señalaron que los conciertos serán en formato acústico y semieléctrico.

Además, la programación ofrecerá distintas actividades culturales (charlas, exposiciones, catas de vino…) que se desarrollarán en los tres hoteles citados de Concept Hotel Group.

Entradas el 2 de julio

«Al poder disfrutar de los conciertos en los mismos hoteles en los que los asistentes se pueden alojar, el festival se convierte en una experiencia lo más cómoda, completa y única posible», aseguraba la nota colgada en las redes.

Las entradas saldrán a la venta mañana, 2 de julio a las 12 horas, con un pack ‘Hotel + festival’ en el que se podrá escoger el hotel, el tipo de habitación y si la estancia será de 3 o 4 noches.

Por otra parte, el hotel Santos, de la misma cadena, abre esta tarde su ciclo anual Dorado Live Shows, con un concierto de La Bien Querida, que tendrá lugar a las 20 horas. Las entradas están a la venta en doradoliveshows.com.