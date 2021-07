El sindicato de enfermería Satse criticó ayer con dureza el reparto del plus covid en Baleares y aseguró en un comunicado que el anuncio del Ib-Salut de que los enfermeros cobrarían un complemento de productividad un año y medio después del inicio de la pandemia «se ha convertido en una burla» y en un «insulto al colectivo» porque no ven recompensado su esfuerzo de estos meses. Según los representantes sindicales, el reparto del complemento se ha llevado a cabo vinculándolo con el cumplimiento del Contrato de Gestión del 2020 de cada servicio, sin tener en cuenta que éste no contemplaba la irrupción de la pandemia ni la situación caótica que se ha vivido prácticamente durante todo un año, con una remodelación constante de los servicios asistenciales.

El complemento no reconoce, asegura el Satse, el esfuerzo de todos los meses de pandemia

El sindicato recalcó que, en estos meses, los servicios asistenciales han estado «volcados y desbordados en dar atención a pacientes afectados tanto por el virus como por otras patologías» y que se han creado nuevos circuitos inexistentes hasta el momento. «Profesionales con alto nivel de estrés, con miedos incontrolables, viéndose en situaciones abrumadoras, intentando adaptarse a una situación atípica, como si estuvieran rodando una película de ciencia ficción, con continuos cambios de protocolos», describió el sindicato. Cuestiones que no se contemplaban cuando se pactaron los objetivos del sector y que ahora no se ven recompensados, lamentan.