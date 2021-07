Es Canar renace con el mercadillo

Después de un año prácticamente cerrado por culpa de las restricciones del covid, el mercadillo artesanal de es Canar abrió ayer sus puertas, con aforo limitado y medidas de seguridad sanitarias. El mercadillo de es Canar, también conocido como el Hippy Market de Punta Arabí se ha mantenido abierto al público ininterrumpidamente desde los años 70, un espacio en el que se venden todo tipo de productos artesanales, ropa y comida.

Desde primera hora de la mañana de ayer, grupos de turistas y unos pocos residentes de la isla esperaban en la entrada del mercadillo a que se abrieran sus puertas. Personal de seguridad se encargaba de que no se superara el aforo permitido en el recinto, 2.700 personas. Además, en la entrada había dispensadores de gel y se informaba a todos los visitantes de que el uso de mascarilla era obligatorio en todo momento.

Lleno en la inauguración

Unos 200 puestos de artesanos y una afluencia muy grande de gente consiguieron que la reapertura de este mercadillo tan emblemático fuera todo un éxito. «Había gente esperando desde primera hora de la mañana, no me lo podía creer», explicaba emocionada Patricia, una mujer que se dedica a vender ropa vintage y también diseños y complementos que ella misma confecciona.

Ramón, que tiene un puestecito de jabones artesanales llamado ‘Jabones de Ángel Ibiza’, comentaba que no tenía muchas expectativas en la reapertura del mercadillo y temía que fuera como el verano anterior. «El año pasado no pudimos remontar, vino muy poca gente y la poca que venía no compraba, llegaban con miedo. Pero a medida que ha ido pasando el día de hoy tengo cada vez más expectativas, hay mucha más afluencia de gente de la que nosotros pensábamos y además, está comprando», contaba Ramón con alegría.

En todo el mercadillo se respiraba un ambiente animado y de esperanza. La mayoría de los artesanos explicaban que el pasado año, y hasta ayer mismo, había sido muy difícil, pero se mostraban esperanzados cuando hablaban del futuro. «Normalmente abrimos de abril a octubre, pero este año hemos empezado a finales de junio. La mayoría de nosotros vivimos de esto y lo hemos pasado muy mal, pero viendo el resultado de hoy estamos más animados», contaba Nieves Cardona, una de las artesanas, detrás de su puesto de complementos, bisutería y ropa para niños. Nieves es una de las artesanas que más tiempo lleva vendiendo en ese mercadillo. «Mi compañero y yo llevamos más de 50 años trabajando aquí, desde antes de que se edificara el hotel. Creemos que este verano será un inicio, los artesanos no nos podemos rendir», aseguraba combativa.

Antonio Delgado es un obrador de plata que lleva más de 20 años viajando a Ibiza cada verano para vender su bisutería. «Estoy muy contento de estar aquí. El año pasado fue desastroso, los artesanos nos hemos tenido que adaptar y no ha sido fácil. Espero que el resto del verano sea como hoy», explicaba.

‘Food trucks’

Una de las novedades de este año es que se ha habilitado dentro del mercadillo una zona con mesas de pícnic y sombrillas rodeada completamente de food trucks. En esa zona los visitantes pueden parar un rato para tomar algo. Maria Cerdà, una visitante de Barcelona que viene desde hace más de diez años a la isla comentaba: «Este año han inaugurado la zona de los food trucks y me parece una idea genial porque ahora encuentras dentro del mercadillo más sitios donde comprar comida».

Además de los food trucks, el bar de la entrada y el resto de bares y puestos de comida que hace años que funcionan dentro del mercadillo también han podido abrir este año. En todas las terrazas como la del ‘Bar Petit’ se podían ver grupos de gente descansando y tomando algo mientras recobraban fuerzas para continuar el recorrido. También habían colocado mesas y diferentes puestos de bebida en la carpa, algunos de bebidas artesanales, donde el grupo de música rock Benidrums amenizaba la mañana a los visitantes.

En la mayoría de los puestos que ayer ofrecían sus productos en el mercadillo de es Canar de artesanía. Los que llamaban más la atención de los turistas, además de los artesanales, eran los que vendían productos tradicionales de la isla. En algunos casos vestidos blancos de tipo adlib, cuadros de paisajes de Ibiza y otro de los puestos con más demanda vendía destilados ibicencos, como las hierbas.

«Llevamos más de cuatro años visitando la isla y viniendo al mercadillo, el año pasado era una pena porque no había nadie, este año parece que está mejorando, hay más gente de la que nos esperábamos y eso nos alegra» contaban unas jóvenes que habían viajado a la isla con su familia desde Cantabria.

El mercadillo seguirá abriendo todos los miércoles de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con la esperanza de los vendedores de poder recuperarse lentamente del duro golpe económico que ha supuesto para ellos la pandemia.