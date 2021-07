El Govern balear ha ofrecido a 175 jóvenes peninsulares que están en aislamiento en un hotel de Palma y no han dado positivo en los test de coronavirus que se queden a terminar los 10 días de cuarentena o regresen el jueves a la Península en un barco "burbuja".

"Pedimos que no salgan de las habitaciones, ni se vayan a dar vueltas por Palma o a socializar", ha dicho en rueda de prensa la consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido.

El Govern ha hecho este ofrecimiento horas después de que la jueza de lo Contencioso número 3 de Palma, Sonia Martín, haya decidido no ratificar el aislamiento ordenado por el Govern de los jóvenes no contagiados al no haberse acreditado por parte de la Administración que se trate de contactos estrechos con los jóvenes positivos "de acuerdo con un criterio concreto y determinado".

La jueza únicamente ha mantenido el confinamiento en Mallorca de los jóvenes peninsulares de viaje en la isla que han dado positivo en covid-19, que son 74 de los más de 200 cuyo aislamiento había ordenado el Govern.

Garrido ha pedido "responsabilidad" a los estudiantes y que permanezcan en el hotel puente en el que están alojados hasta que completen la cuarentena. "Por favor, que se queden en el hotel", ha pedido la consellera.

La segunda opción que les ofrece el Govern es que regresen a la Península en un barco que fleta el Ejecutivo autonómico, "con un espacio burbuja solo para ellos y no en contacto con otros pasajeros", con dirección al puerto de Valencia, donde cada una de las comunidades autónomas "los recoja y los lleve hasta sus domicilios".

Ha concretado que el buque es un barco de línea regular de la naviera Baleària en el que los jóvenes tampoco tendrán contacto con la tripulación y ha apuntado que corresponderá a las comunidades de origen organizar el traslado desde el puerto a sus regiones.

"No sé si es iluso" hacer un llamamiento a la responsabilidad, ha enfatizado Garrido, que ha apuntado que el incremento de los positivos entre los jóvenes confinados pone de manifiesto que su salida del hotel es un riesgo de salud pública.

A los que decidan desoír esa petición, les ha instado a que "si van por la calle, que vayan solos, que se pongan una mascarilla: si son tan irresponsables de salir, que no pongan en riesgo a nadie".

La consellera balear de Presidencia, que ha subrayado la "preocupación" de las comunidades autónomas a las que volverán los estudiantes, ha señalado que Baleares emplea las herramientas a su alcance para perseguir el "turismo de excesos", pero no puede impedir algunas ofertas comerciales ni todos los comportamientos incívicos. "No tenemos un policía para ir detrás de cada persona", ha abundado.

No obstante, ha enfatizado que el Govern actuará con todos sus recursos contra el turismo de borrachera. "No permitiremos que la fiesta y las ganancias fáciles de unos cuantos pongan en riesgo la salud de esta ciudadanía", ha sostenido.

El Govern ha pedido a la Policía y la Guardia Civil que investigue fiestas en playas, barcos e instalaciones de ocio en las que participaron jóvenes en viajes de estudios y ha sancionado con 200.000 euros a los promotores de un concierto en la plaza de toros de Palma el 15 de junio en el que no se respetaron las medidas de seguridad.