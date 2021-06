Los cinco colegios participantes en el Foro Futuro 2020 recibieron ayer un reconocimiento a su participación en el proyecto. En un acto al que asistieron la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; el biólogo marino y divulgador Manu San Félix; y el vicepresidente del grupo Insotel y miembro del Equipo Promotor del Foro Marino, Marcos Marí, los representantes del colegio Santíssima Trinitat de Sant Antoni, el IES de Sant Agustí, Morna International College, IES Sa Real y el Lycée Français de Ibiza recibieron una fotografía original de San Félix. Además, los centros escolares explicaron las actividades que han desarrollado.

Durante el acto se anunció que la tercera edición del Foro Marino se celebrará los días 7 y 8 de octubre de 2021, jornadas en las que se llevarán a cabo las ponencias, conferencias y paneles; y el día 15 de octubre, un taller dirigido a asociaciones empresariales, técnicos de la administración y sociedad civil centrado en la sostenibilidad como una oportunidad de futuro para las islas.

«Hemos ampliado los temas a analizar durante el Foro, queremos poner sobre la mesa la importancia para nuestras islas de la Economía Azul, así como el papel de administraciones y empresarios en la gestión de los Fondos Europeos. Damos espacio para hablar de la Ciencia Ciudadana, de cómo los ciudadanos podemos colaborar con investigaciones científicas con la aportación de datos y fotografías. Todo ello, sin olvidarnos de los temas que vertebraron las primeras ediciones del Foro: la biodiversidad marina, la eliminación de los plásticos de un solo uso y los vertidos incontrolados al mar», señaló el vicepresidente de Insotel.

Proyectos de futuro

«En 2020, a pesar de la pandemia, pusimos en marcha la primera edición del Foro Futuro. Desde el Equipo Promotor pensamos que era necesaria la creación de un laboratorio de ideas dónde los jóvenes aportaran su visión del mundo que van a heredar», declaró Marcos Marí.

Cada uno de los cinco centros presentó un proyecto que fue recogido en vídeo y proyectado en la segunda edición del Foro. El colegio Santíssima Trinitat de Sant Antoni presentó ‘Proyecto Plástico Cero’ una propuesta que desarrollan con el GEN-GOB y en la que clasifican y cuantifican la presencia de microplásticos en la playa de s’Arenal. El IES de Sant Agustí explicó un concurso fotográfico en el que aúnan fotografía, medio ambiente y filosofía. Tres aspectos que dan como resultado final obras gráficas acompañadas de reflexiones que llevan a preguntarse si el compromiso de la humanidad con nuestro entorno es el que debería ser.

Los alumnos de Sa Real proyectaron un cortometraje de denuncia sobre la situación del medio marino en las islas. Por su parte, el Liceo Francés, a través de la creación artística, mostró la capacidad que tiene el plástico de contaminar el mundo. El Morna International College habló de tres proyectos en los que se trabaja desde el centro: ‘Plastic Is Not Fantastic’ de eliminación de plásticos de un solo uso en el centro; una limpieza de playa con ‘Protect the Seas’; y su nuevo proyecto para regenerar la posidonia.