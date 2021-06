Morrás quiere ser Labordeta pero se queda en podemita

Hay que reconocer que Aitor Morrás se esfuerza y que no ceja en su empeño. Lo intenta pleno tras pleno, y eso tiene un gran mérito. Pero también hay que reconocer el aguante de quienes escuchan, sin inmutarse, en cada sesión cómo aporrea el catalán, a veces intraducible. Cuando, como en el pleno de ayer, además es de los que más hablan porque se tocan sus temas, puede llegar a ser agotador seguir su discurso. Pero ánimo, Morrás, lo lograrás. Lo tuyo es coraje torero. No obstante su atropello al idioma, ayer se le entendió que quiso parafrasear a José Antonio Labordeta cuando en el Congreso mandó «a la mierda», literalmente, a los diputados del PP. Morrás quiso hacer lo propio con los ediles del PP de Vila por haber presentado una moción en la que se pedía que se condenara al Gobierno español por la concesión de indultos a quienes, sentenciados por la Justicia, habían «vulnerado la Carta Magna». Pero Morrás, en vez de mandarlos a cagar, los mandó a «esparragar». Pues no fue eso lo que dijo Labordeta, aunque sí el podemita Pablo Fernández en las Cortes de Castilla-León hace escasos días y por la misma moción popular. Tampoco el cantautor utilizó ese improperio escatológico por ese motivo, sino porque los populares no le dejaban hablar, que no fue el caso en Ibiza. Cuando Labordeta mencionó las torturas en el franquismo, desde la bancada del PP replicaron que «tortura» eran sus canciones. Ayer nadie del PP mentó que el catalán de Morrás fuera una tortura. Que lo fue.