Lázaro Rosa-Violán: «Ibiza es parte de mi familia y, para mí, la culminación del Mediterráneo»

Lázaro Rosa-Violán es uno de los decoradores más solicitados del momento a nivel internacional. Gran conocedor de Ibiza, dónde hizo su primer proyecto en 1990, ha reflejado su original estilo en tres proyectos emblemáticos de la isla.

Con la reforma del hotel La Torre del Canónigo, el restaurante Corsario y el Gran Hotel Montesol son ya tres las obras que ha realizado en Ibiza. ¿Cómo surgió la oportunidad de decorar estos locales?

Estamos también con otro proyecto inmediato como es la decoración del hotel en el antiguo Cine Serra. La Torre del Canónigo y el restaurante Corsario son producto de una conversación con su propietario Ferran Monje hace unos cuantos años. A raíz de su iniciativa hemos buscado la fórmula de darle una identidad a los tres edificios que conforman el proyecto para que todo forme parte de una misma filosofía de diseño, confort y estilo.

¿Es difícil construir en Dalt Vila respetando los criterios, restricciones, su idiosincrasia e influencia como ciudad Patrimonio de Humanidad?

Es complicadísimo, sobre todo por el tema de las licencias. En nuestro caso hemos recurrido a un concepto muy ibicenco y entroncado con el espacio que facilita la comprensión del proyecto.

¿Este nuevo trabajo es básicamente una zona de ocio, restauración y hostelería?

Sí, y un hotel puro y duro. Va a ser un sitio bastante interesante, sobre todo porque hay una intención de que la estancia del huésped tenga un punto doméstico, como si estuvieras invitado a una casa en Dalt Vila. Buscamos que el concepto hotelero estuviera un poco disuelto en el confort, tratamos que los servicios y la atención sea de cinco estrellas pero el concepto sea el de una casa.

¿Le ha inspirado construir en un hotel que forma parte del Patrimonio de la Humanidad?

Está ligado a esto, hemos querido que sea más fresco, más autóctono con los materiales mediterráneos al cien por cien. Al final el estilo no difiere mucho de lo que viene a ser Cerdeña y Capri, dónde hay unos elementos que son diferenciadores del Mediterráneo. Lo que he querido refrescar en el hotel es con el color, con ello se puede ver una combinación de tonos bastante interesante, auténticos y sin fricciones exóticas. Esto produce una sensación de colores y ambientes totalmente mediterráneos.

¿A qué se debe su gran éxito a escala internacional en los últimos años?

A base de trabajar, aquí no hay secretos, ni ninguna otra fórmula. Me preguntaron lo mismo para la revista Hotelle: ¿qué ficha habíamos movido para dar un salto cualitativo tan grande? Contesté lo mismo, ahora estamos trabajando por todo el mundo: Sudáfrica, Ámsterdam, Marruecos, Abu Dabi y en varios países más. Lo hemos conseguido a base del recorrido de los trabajos bien hechos y la continuidad en la calidad de los proyectos.

Pero al trabajo bien hecho hay que añadirle la genialidad.

Parte del éxito del despacho de decoración ha sido hacer trabajos para gente que hace negocios. Tener en cuenta el briefing de lo que nos piden, hacemos proyectos funcionales, no para exhibirnos.

¿Se considera, ante todo, interiorista, arquitecto, decorador o creador de espacios?

Me considero arquitecto, interiorista, decorador, pintor y todo lo que haga falta para llevar a cabo con éxito todos los proyectos que me encarguen.

¿Quizá una de las claves de su éxito sea la versatilidad y ser polifacético en su estilo?

Tener una visión global del proyecto es una gran herramienta.

¿Cómo define su estilo?

Eso lo tienen que decir los demás. Hacemos también muchas casas y uno de los piropos más grandes que me pueden decir es que la casa no parece mía, se tiene que notar que es del propietario que para eso nos han llamado. Se trata de ser un poco camaleónico en el estilo.

¿Se adapta al espacio y no tiene nada preconcebido o parte de unas premisas arquitectónicas o decorativas propias?

Siempre hay que adaptarse. Los proyectos de despacho se sostienen sobre tres pilares: intentamos ser creativos, sorprender y ser simpáticos, no en el sentido de que tenga que ser gracioso sino que la gente se sienta bien, que comulgue con el espacio en el que está. Luego está el pilar histórico, que no significa que sea clásico, sino que nos ajustamos al sitio en el que estamos en el contexto de estilo. Por ejemplo aquí en la Torre del Canónigo o en Dalt Vila no podemos hacer una cosa galáctica. Intentamos ser coherentes con los proyectos y con el espacio.

¿Adaptarse al espacio y ser fiel al entorno es una clave?

Exacto, pero hay que estar al día para saber cómo hacerlo.

¿La moda de reconstruir grandes espacios, hoteles, edificios antiguos, estadios de fútbol, etcétera es pasajera o necesaria?

No nos cerramos a nada. Estamos haciendo el estadio Azteca de México y es un buen ejercicio de versatilidad. Lo bueno de ser versátiles es que conseguimos soluciones de unos espacios para otros, eso nos ayuda mucho y tenemos un montón de recursos para resolver estos casos.

¿Cuánta gente trabaja en los diferentes proyectos en los que están involucrados?

Unos 160, pero nuestro grupo no se limita solo al estudio; tengo colaboradores fijos, artesanos y gente que para mí es tan valiosa como los arquitectos porque aportan mucho.

Usted diseña muebles para espacios específicos o los adapta al espacio y al interiorismo. ¿En qué se inspira?

En algunos casos sí, pero no siempre, lo hice en una época en la que nadie lo hacía y representaba un sello de identidad creativa. Fui bastante tozudo con eso, ahora ya no lo hago porque todo el mundo lo copia y ha dejado de ser original.

¿Le molesta que le copien?

No me importa que me copien, pero que lo hagan bien. Sin embargo, no entiendo realmente porque la gente copia, se ve que tienen pocas ganas de trabajar y solo hacen cortar y pegar en el ordenador. Da la impresión de que hay gente que está esperando a que ideemos algo nuevo para copiarnos.

¿La copia es un recurso de falta de creatividad o de interés?

Voy a contar un ejemplo muy raro. Cuando abrimos el restaurante Bibo de Dani García en Madrid, hablando con el cliente le pregunté qué le gustaba, para tener una referencia, y me dijo «la feria de mi pueblo». Le contesté que iba a crear algo que evocara eso que le gustaba. Por razones presupuestarias el tema de la iluminación y de bombillas se pidió a China y la luz era un churro, no lo que queríamos expresar, pero la gente empezó a plantearse que como yo siempre iluminaba de forma muy tenue había que copiar eso y comenzaron a iluminar muchos locales de Madrid de esta forma.

¿Cómo lo hizo?

Durante unos meses, en Madrid se decía que se me había ocurrido esa nueva tendencia de iluminar los espacios, duró un tiempo solo porque luego llegó un material de iluminación bueno procedente de Alemania y le dimos el tono y el estilo que habíamos proyectado desde el principio.

¿Un pieza indispensable para decorar un espacio con su sello?

Una chimenea siempre porque es como un ojo y le da ese punto doméstico que me gusta mucho.

Un concepto.

El confort y la iluminación tenue. También me gusta mucho cuidar la acústica siempre, es algo que no se ve, pero resulta elemental para conseguir un ambiente adecuado y tener también coherencia en la elección de las piezas que se escuchan.

¿Qué le inspira?

Viajar, absorbo ideas y conceptos de los lugares donde voy y lo aplico de forma adecuada a mis ideas porque me gusta que los lugares respiren autenticidad. Cuando nos piden un proyecto específico para un lugar, por ejemplo asiático, lo que buscamos es que el cliente sienta que se teletransporte.

¿La arquitectura actual pasa por un buen momento?

Muy bueno, creo que nunca ha habido un punto como este de creatividad y conocimiento del espacio. Además, en cuanto a estilo y técnica, hay unos cambios espectaculares, ahora se levantan edificios de cuarenta plantas en cuestión de meses, algo que era impensable hace escasos años.

« Nuestro éxito internacional se debe exclusivamente al trabajo, no hay más secretos ni formulas»

¿Le debe mucho la tecnología a la arquitectura?

Hay una relación intensa. Vamos a ver en los próximos años un cambio radical en la tecnología y los espacios. Podremos programar las casas, los restaurantes, controlar la temperatura de las mesas y todo esto es inminente y a todos los niveles. Se va a aplicar a todo. Incluso si hay robots.

¿Con qué sueña?

Sueño con el trabajo todo el día, hasta en los aviones. Tenía que redactar una carta complicada para una clienta, he tomado cuatro notas durante el vuelo y ya estaba.

« En los próximos años veremos un cambio radical e intenso de la tecnología y los espacios»

¿Qué es Ibiza para usted?

Esta isla es parte de mi familia, es como una parte nuestra. Unos estamos más enraizados que otros, yo el que menos. Mi primer proyecto lo hice en Formentera, por lo que Ibiza siempre va a ser algo especial par mí y para toda la familia. Tengo un concepto muy especial de esta isla: Ibiza, para mí, es la culminación del Mediterráneo.