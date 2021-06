El joven apuñalado por un menor el pasado fin de semana, fue dado de alta ayer a las 8.45 horas del Hospital Can Misses, ya que sus heridas no revestían gravedad, informaron desde el centro sanitario a través de un comunicado. La víctima, de 19 años y nacionalidad española, fue apuñalado por la espalda supuestamente por un menor de 17 años y nacionalidad brasileña, durante una pelea en Platja d’en Bossa. El SAMU 061 trasladó al joven hasta el Hospital Can Misses, aunque en estado leve, según informó la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil.

Agentes del cuerpo de seguridad detuvieron al agresor, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, órgano que deberá encargarse de tomar las medidas pertinentes con el acusado. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado al domingo del pasado fin de semana. Los agentes recibieron el aviso poco antes de la 1 de la madrugada por parte del servicio de emergencias del 112.