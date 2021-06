La discoteca de Ibiza Cova Santa anuncia su apertura y su programación

Tal y como anuncia el club, abrirá nuevamente sus puertas al público el próximo 1 de julio, después de más de un año cerrado por la pandemia de covid.

A la espera de que cambien las restricciones dictadas por el Govern, Cova Santa solo admitirá la entrada con reserva previa, ya que el público, de momento, deberá permanecer sentado hasta que se permita bailar nuevamente en Baleares.

Por este motivo, la dirección de la discoteca ha decidido que el line-up de los primeros días de julio se va a desarrollar exclusivamente con servicio de cena. El chef Xavi Alba, con cuatro estrellas Michelin, será el encargado de confeccionar el menú.

Line-up

El 1 de julio, día de la apertura de Cova Santa, se abre simultáneamente el restaurante con los dj Nightmares on Wax y Karlos Sense. El día 2 se anuncia un 'evento especial' aún por confirmar. El 3 tiene lugar el 'Opening Gardens', con música a cargo de Purple Disco Machine y de invitado especial el grupo pop indie Sophie and the Giants. Para el 4 se ha programado el evento Storytellers y el dj Satori.

El 7 de julio tiene lugar Luz Oscura, con Sasha, Andy Baxter y Milou y el 10 tendrá lugar la famosa fiesta Pyramid, con los pinchadiscos Ricardo Villalobos & Luciano y Luca Donzelli.

Estos son hasta ahora los eventos anunciados y programados por Cova Santa.