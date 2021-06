Silvia Tur, diputada regional: “Lo importante en sanidad es no levantar el pie del acelerador”.

¿Cómo ha vivido estos dos años de legislatura?.

Como la mayoría, bastante agitados. En lo parlamentario ha sido complicado porque ha habido muchos periodos sin presencia física, trabajando de forma telemática. Incluso ha habido periodos largos sin control al Govern, lo que nos tiene que poner en alerta, ya que durante dos meses, durante el confinamiento estricto, no hubo actividad parlamentaria presencial ni telemática. Pienso que eso no tiene que volver a ocurrir porque la acción de control al Govern es lo que nos permite a los partidos hacer un seguimiento y proponer acciones. Esto ha sido una anomalía que ha dificultado bastante el trabajo de continuidad en el Parlament.

Uno de los temas en los que ha insistido, casi de forma constante, es el sanitario.

Sí. En este tema en ningún momento se puede levantar el pie del acelerador. En sanidad, y puedo entender una parte de esta lógica, un principio es la optimización de recursos y más en una situación en la que cuesta tanto encontrar personal para la Pitiusas. Luego está la visión centralista de Mallorca de las ratios y el Govern siempre aplica este sistema cuando se trata de sanidad. Todo se da o se quita en función de ratios de población y cuando se prima esto, desde mi punto de vista se rompe el equilibrio territorial, se rompe con el propio Estatut d’Autonomia y se rompe el principio de igualdad que tiene que haber entre territorios, así como con las normas que reconocen la triple insularidad de Formentera. Por eso digo que no se puede soltar el pie del acelerador, porque cada vez que nos dan algo, por la puerta de atrás se nos quita otra cosa.

Ponga algún ejemplo.

Tuvimos hemodiálisis y se quitó, volveremos a tener hemodiálisis y se quitará otra cosa. Conseguimos tener el TAC, pero a medio gas, ya que no se hacen TAC de urgencias. El 061, solo en verano, y nos quitan el refuerzo de Urgencias hospitalarias. Cuando se creó el Hospital de Formentera tenía puestos de gerencia y de dirección propios, estuvieron unos años y se quitaron por la puerta de atrás. Tenemos un Hospital que no tiene cargos propios de dirección, es decir, que el área de salud tenía direcciones duplicadas para cada Hospital, en Ibiza y en Formentera. Pienso que el Hospital de Formentera debe recuperar sus cargos de dirección.

¿Está diciendo que el Govern, en materia de sanidad, no tiene en cuenta la circunstancia insular y aplica el criterio de población?

Estricta y puramente. Esto lo hemos visto y se puede contrastar con las respuestas que la consellera me ha dado en las repetidas sesiones de control en las que hemos hablado de salud. Hemos planteado el 061 todo el año, la respuesta es que no corresponde por criterios de población. El TAC, lo mismo; hasta el Hospital tampoco nos correspondería por criterios de población, y así una cosa tras otra. Si no hubiéramos hecho presión política, en estos momentos no tendríamos base del 061 en verano ni tendríamos TAC ni hemodiálisis ni cronicidad ni nada de nada.

En materia de transporte marítimo parece que no se avanza en la redacción de ese reglamento que desarrolle la Ley. ¿Se aprobará en esta legislatura?

Ya le digo que no y lo he dicho en otras ocasiones. El Govern no tiene voluntad política en encontrar una solución.

¿Hay acaso presiones por parte de las navieras para no avanzar en esta materia en la línea entre Ibiza y Formentera?

Claro, pero eso es porque todo el mundo hace su juego, que es legítimo. Cada uno defiende su casa y sus intereses, es normal y no hay que hacer aspavientos por eso. Ahora, el Govern tiene una obligación no solo en base a lo que dice la Ley de Transporte Marítimo, sino por el equilibrio territorial, por la igualdad de trato a todos los ciudadanos de Balears, por lo que prevé el Estatut. Si fuéramos enlazando desde la matriz, que sería la propia Constitución, siguiendo por el Estatut y fuéramos bajando por las distintas normativas en Balears, los formenterenses estamos recibiendo un trato discriminatorio.

Entonces, ¿qué tendría que hacer el Govern en materia de transporte entre las Pitiusas?

Tendría que garantizar las frecuencias mínimas a lo largo de todo el año, interpretando el transporte marítimo como nuestro transporte público. Y a la vez garantizar enlaces correctos en temporada, obedeciendo a criterios de necesidad real en el transporte de pasajeros. Y luego tendría que abordar también las cuestiones medioambientales que se derivan del transporte, y eso no se está produciendo y no tengo esperanzas de que se vaya a producir, si depende únicamente de la voluntad del Govern. La Ley de Transporte Marítimo, por sí sola, probablemente sea un poco justa a efectos de intervenir en las frecuencias, por ejemplo. Y es que las referencias que hace la Ley para realizar estas restricciones por causas ambientales son meramente enunciativas. El caso es que existen otras normativas como la Ley de Espacios Protegidos y la Ley de Cambio Climático. El Govern aprobó una emergencia climática en noviembre de 2019 y no hemos visto nada. Si con esas tres leyes no es suficiente, me pregunto qué más necesitamos.

También ha insistido mucho en la ampliación del Instituto Marc Ferrer, pero sigue igual.

Esto no avanza. El Govern no tiene prisa. No sé si ahora van a apretar el acelerador. Esta ampliación está prevista en el plan de Infraestructuras educativas, pero el caso es que llevamos con la ampliación de estas cuatro aulas desde 2016, pasando el presupuesto correspondiente de año en año, y estamos en 2021 y no hemos visto nada. Proyecto no hemos visto ninguno y tangible no hemos visto nada. Para Formentera, desde luego, es una prioridad y aquí no tenemos plan B. No contar con estas aulas nos ha perjudicado mucho durante la pandemia porque hubiera permitido más presencialidad de los alumnos de Formentera, sin olvidar los ciclos de FP. El Govern tendrá que explicar por qué no ha cumplido su compromiso.

Escuchándola se diría que sea usted de la oposición y no de una coalición que apoyó al Govern.

No. Lo que pasa es que para mí importan los hechos. Estaría haciendo un flaco favor a Formentera si me dedicara a dar palmaditas al Govern cada vez que se me pregunta. Mi trabajo es poner el acento sobre lo que no tenemos. También podríamos hacer esta entrevista sobre los aciertos del Govern, que hay muchos. Lo que no se cuestiona es la fidelidad de GxF al pacto desde el momento en que no hemos dejado solo al Govern en ninguna votación trascendente o que afectara a cuestiones previamente pactadas, nunca. Lo que pasa es que soy una persona crítica y entiendo que es mi obligación serlo. Cuando hay un pacto y cuestiones tan importantes como las que me ha preguntado, yo tengo que poner las cartas sobre la mesa porque es para lo que me han elegido. Si me dedicara a hacer lo contrario estaría fallando a mi responsabilidad.

¿Se reúnen los miembros de la comisión de seguimiento de este pacto?

Sí, nos reunimos periódicamente para evaluar los cumplimientos pero sobre todo los incumplimientos. Por parte de GxF, estamos la secretaria general, Susana Labrador, y yo. Por parte del PSOE, su secretario general, Rafa González y Antonio Sanz, y por parte de EU, Artur Parrón y Vanesa Díaz.

Su sucesor es el socialista Antonio Sanz, actual conseller de Medio Ambiente. ¿Se mantendrá en el grupo mixto?

Esto es lo que está literalmente previsto en el pacto.

¿Seguirá su misma línea?

No lo sé, imagino que sí. Las cuestiones que se plantean en la comisión de seguimiento son iniciativas que emanan directamente de acuerdos que tenemos por escrito. Luego, en el día a día, y sobre todo con la situación sobrevenida, muchas cosas no estaban en el pacto. Pero, por ejemplo, mi acción de control al Govern no está sujeta a las reuniones de esta comisión y entiendo que seguirá siendo así.

¿Qué se plantea hacer a partir de septiembre?

Si la pregunta es para saber si voy a tener algún cargo político, ya le digo que no. Ahora, probablemente continuaré mi vida política en algún momento. En el futuro inmediato mi prioridad es tener tranquilidad, coger una cierta distancia y centrarme en mi vida familiar.

¿Le ha pasado factura su trabajo como diputado a nivel físico o psicológico?

Claro, claro que pasa factura. Especialmente en mi caso, y pienso que para cualquier mujer, ha sido duro por cuestiones de conciliación. Tenía derecho a coger mi baja maternal de cuatro meses y no lo hice por responsabilidad, porque sabía que si yo no iba nadie iba a hacer mi trabajo y era consciente de que esa decisión requería un esfuerzo mayor por mi parte. Recuerdo muy bien el episodio de estar con mi hijo, de dos meses, en el Parlament , n la votación de los presupuestos de 2019, y no se me permitió acceder al hemiciclo a votar mientras le estaba dando el pecho. Esto no lo olvidaré y ha sido un lastre en el Parlament. Veremos qué pasa ahora que hay dos diputadas embarazadas, una del PP y otra del PSOE, que serán madres a final del verano y se van a encontrar en situaciones similares. El Parlament no ha facilitado para nada esta conciliación. Se me ha quedado un sabor amargo.

En estos dos años, ¿que nota pondría al Govern en sus políticas hacia Formentera?

Es difícil contestar y hacer una media. Hay consellerias que quizá han hecho cosas importantes hacia Formentera y han tenido un papel más discreto y otras que han tenido un papel más visible pero con resultados menos palpables. No creo que sea justo que me ponga ahora a ponerle notas al Govern. Pienso que ha hecho un trabajo muy bueno en algunos aspectos e indiscutiblemente ha tenido más sensibilidad con Formentera que el Govern de Bauza, incluso que los anteriores. Hay cosas importantes, como la futura residencia o la ley para regular la entrada de vehículos y el nuevo colegio de Sant Ferran.