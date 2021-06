El Consell de Ibiza eliminará un plus del sueldo de su personal que no se ajusta a la ley

El equipo de gobierno del Consell de Ibiza se ha marcado como plazo hasta el 31 de agosto para regularizar el plus de productividad que cobran desde hace 15 años todos los funcionarios de la institución, incluso el personal laboral aunque, en este último caso, el convenio no prevea el cobro de incentivos. Un informe del jefe de servicio de Recursos Humanos encargado por el presidente de la institución reconoce que el plus de productividad que se aprobó en 2006 como adelanto a la entonces prevista equiparación salarial del personal del Consell con el del Govern y el plus de residencia con el de Canarias constituye «una vulneración del sistema retributivo legalmente establecido».

Este complemento se aplica de forma genérica a la nómina de todos los trabajadores (la plantilla supera las 700 personas) con un ingreso mensual de 252,5 euros. Aparte, se pagan productividades personalizadas destinadas a retribuir a aquellas personas que asumen responsabilidades (los jefes de sección, de servicio o de negociado, por ejemplo), pero también otros trabajadores sin función de mando que destacan por «su implicación, iniciativa y esfuerzo».

Precisamente, el informe destaca que dicho complemento se puede otorgar de manera individualizada según el puesto de trabajo y el cumplimiento de una serie de objetivos («evaluables y medibles») que ahora no están fijados. En este sentido, concluye que tanto el complemento de productividad genérico como el personalizado que se abonan ahora «no se ajustan al concepto admitido legalmente y por la jurisprudencia».

Modificación «urgente»

Por ello, el jefe de servicio del departamento de Recursos Humanos recomienda que «de forma urgente» se modifique el sistema de retribuciones complementarias para eliminar el carácter genérico de la productividad así como su pago «fijo y periódico» (cada mes) para «ajustarlo a la normativa».

Así, el informe apunta la necesidad de que se «implementen sistemas de evaluación de la productividad en función de las circunstancias objetivas de cada puesto de trabajo y el cumplimiento de objetivos». El Consell ya dispone de un borrador de los criterios que se deben aplicar (por ejemplo un incremento del rendimiento en la tramitación de expedientes) para que un funcionario pueda cobrar este complemento de productividad, tal y como establece la normativa.

Plazo: 31 de agosto Ya se ha comunicado al personal que este plus se va a regularizar El presidente, Vicent Marí, ya ha informado a los representantes de los trabajadores que se va a regularizar el pago del complemento de productividades con la aprobación de los criterios y objetivos que se deben lograr para tener derecho a percibirlo. El plazo que se ha marcado es a partir del 31 de agosto, según las fuentes consultadas.

Hace meses se creó un grupo de trabajo para abordar esta cuestión. El presidente del Consell, Vicent Marí, ya ha comunicado a los representantes de los trabajadores la intención de regularizar antes del 31 de agosto esta situación, según fuentes de la institución.

Paralelamente, se prevé que en la misma fecha esté en marcha ya la contratación de la elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución. También está pendiente la aplicación de la carrera profesional (incentivos económicos en función de la formación que desarrolle cada trabajador acorde con su puesto) que aprobó el anterior gobierno progresista diez días antes de las elecciones de mayo de 2019 y que preveía dos millones de euros más para los trabajadores a partir de 2020 y algo más de cuatro a partir de 2022. Entonces, la viceinterventora emitió un informe desfavorable en el que advertía de que no se podía aprobar ningún complemento retributivo «sin atender las limitaciones presupuestarias que marcan las leyes de presupuestos generales del Estado».

La vía de la carrera profesional

El actual equipo de gobierno paralizó la aplicación de este acuerdo del pleno y sigue pendiente. Precisamente, esta es la vía que se prevé utilizar para compensar la pérdida de los 252 euros mensuales que perciben todos los funcionarios por el complemento de productividad que no se ajusta a la ley. En todo caso, las fuentes consultadas apuntan que, en función de los objetivos y criterios que se fijen para optar a este plus, habrá funcionarios que puedan ganar más de los 252 euros que perciben ahora, o menos. En todo caso, la retribución vinculada con la carrera profesional no se añadirá a los 252 euros de la productividad actual, puesto que esta se eliminará y se fijará en función de unos objetivos concretos y evaluables.

Se premia «el interés, la iniciativa y el cumplimiento horario»

La productividad también se justifica en «el especial rendimiento» y en lograr «objetivos» sin concretar

En noviembre de 2006, el gobierno presidido por Pere Palau, del PP, aprobó un pacto de condiciones para el personal funcionario que, en su artículo 26 referente a la productividad, preveía «compensar el especial rendimiento, el interés y la iniciativa» de los trabajadores con un complemento mensual de 80 euros en 2007, 120 euros en 2008, 165 euros en 2009 y 250 euros en 2010.

El mismo artículo indicaba que como existía «el compromiso» del Estado de equiparar el plus de insularidad de los funcionarios de Baleares con los del archipiélago de Canarias y también estaba en marcha un proceso de equiparación salarial del personal del Consell con el del Govern, el plus de productividad acordado quedaría absorbido por dicha subida salarial.

Pero también apuntaba que si con dicho aumento salarial (si se hubiera producido) no se alcanzaba el cien por cien del complemento (los 250 euros de la ultima anualidad del plan de productividad), esta cuantía se mantendría igualmente después de 2010.

Advertencia del Gobierno

Poco después, en diciembre de 2006, la Delegación del Gobierno advirtió al Consell de que la redacción de dicho artículo 26 «podía ser contraria a Derecho» porque, según justificaba entonces, «la utilización del complemento de productividad para abonar una indemnización por residencia desvirtúa su propia naturaleza y vulnera el sistema retributivo legalmente establecido por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local».

Para salvar esta advertencia de ilegalidad, el pleno del Consell acordó en abril de 2007 una modificación de dicho artículo en la que se eliminaba la previsión del proceso de equiparación salarial con el Govern y el plus de insularidad y se estableció un plan de productividad por un periodo de cuatro años, hasta 2010, con la finalidad de «compensar el especial rendimiento y el interés y la iniciativa con la que los funcionarios desarrollan su trabajo, y en orden a primar el cumplimiento estricto de la jornada laboral y la consecución de los objetivos establecidos por los titulares de los departamentos y servicios».