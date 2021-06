Cierran el centro de día de Can Raspalls de Ibiza tras detectar un positivo entre sus trabajadores

Los usuarios del centro de día de Can Raspalls, en Sant Jordi, no pueden disponer de este servicio desde el pasado jueves, 24 de junio, cuando se tuvieron que cerrar las instalaciones tras haber dado positivo en coronavirus una de sus trabajadoras, que había decidido no vacunarse. Lo confirmó ayer la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, tras denunciar la situación miembros de la asociación de familiares de personas con discapacidad Sa Colometa.