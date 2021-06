Un caso de covid obliga a cerrar un centro de día de Ibiza

En la residencia y centro de día de Can Raspalls para discapacitados cerca del 97 por ciento de sus usuarios están inmunizados con la vacuna, pero en el caso de los trabajadores el 26 por ciento se ha negado a vacunarse contra el covid, aunque, como recordó la consellera "se les ha ofrecido esta posibilidad desde diciembre".

Miembros de la asociación de familiares de personas con discapacidad Sa Colometa han lamentado "la irresponsabilidad del profesional contagiado" y han denunciado "el hecho de que haya trabajadores que hayan rechazado la vacuna y que, a pesar de ello sigan en contacto con los usuarios".

Santiago ha señalado que ante la negativa de un profesional a ser inoculados contra el covid "no se puede hacer nada porque está en su derecho" . "Ahí está el debate en los colectivos de alto riesgo, la persona está en su derecho a no vacunarse, que se le respeta y es legítimo, pero su decisión, si se contagia de covid, trae consecuencias negativas y afecta a otros derechos de los usuarios, que no pueden por este motivo acudir al centro, lo que genera también problemática en sus familiares", ha señalado.