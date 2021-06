Sant Joan solicitó el muelle de Cala Xarraca pero renuncia ahora al punto de atraque

El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, explicó ayer a Diario de Ibiza que los responsables del hotel de lujo han instalado una «tarima, que es lo que tenía autorizado el anterior hotel» de la zona, sobre cuya estructura se ha construido el actual. Marí señaló que esa «tarima» se concedió en su momento al anterior hotel para el uso de «una escuela de vela y kajaks» y que «en ningún caso es un muelle para el atraque de barcos». «Eso ni se ha concedido ni se concederá nunca por parte de este Ayuntamiento», añadió el alcalde.

La confirmación de Costas

En otro punto de su respuesta a Prou, Costas detalla: «Según se establece en el punto 29 de la ‘Autorización para ocupación de bienes del dominio público marítimo terrestre estatal para la explotación de los servicios de temporada en el litoral del término municipal de Sant Joan de Labritja, para las temporadas 2020 – 2023’, el punto de atraque que se autoriza podrá ser utilizado por otra embarcación dedicada al tráfico de bahía que haya sido autorizada por esta Demarcación de Costas para atracar en el mismo punto, o por cualquier otra embarcación en caso de necesidad por temporal, urgencia, avería, accidente o causa similar».

En cuanto a la solicitud de esta concesión en 2020, concedida y confirmada por Costas, Marí justificó: «Desde el hotel nos pidieron permiso para un muelle para el atraque de yates y les contestamos que eso nunca lo tendrían y que lo informaríamos desfavorablemente. Entonces nos preguntaron hasta dónde estábamos dispuestos a llegar y les dijimos que como mucho hasta lo que había tenido siempre el anterior hotel: una tarima para facilitar la entrada y la salida de los usuarios de la escuela de vela y kajak y de los bañistas al mar, que es lo que se solicitó». En cuanto a la construcción de la estructura actual, el alcalde considera que, «al no tener permiso porque este año no hemos dado concesiones de costas, se supone que Costas abrirá un expediente».

«Es cierto -agregó el alcalde- que se puso un embarcadero y lo dejamos así, no hicimos nada. Este año no hemos dado concesiones de costas por la crisis sanitario, por lo que prorrogamos lo que había y no licitamos nada. Y como en Xarraca Bay no estaba autorizado y hemos prorrogado, se quedan sin concesiones». Además, señala que ante la presencia del punto de atraque solicitaron un informe jurídico, que concluyó que «para que haya un punto de atraque tiene que haber un informe de Capitanía Marítima y de navegabilidad y de otros temas que no existen».

La propiedad del Six Senses dice que el embarcadero "está autorizado por Costas al Ayuntamiento" La propiedad del hotel Six Senses respondió ayer que, «tal y como consta en el escrito (...), el embarcadero se encuentra autorizado por Costas al Ayuntamiento de Sant Joan». Además, indica con respecto a la estructura habilitada: «Se trata de una pasarela de madera de seis por tres metros íntegramente desmontable que recupera la concesión del embarcadero deportivo existente en el anterior hotel destinada a garantizar la seguridad de los bañistas y el uso de elementos deportivos acuáticos, vigente desde enero de 2020 a diciembre de 2023». Por su parte, el Ayuntamiento añadió en un nota que «ha tenido constancia de la realización de unas obras en la bahía de Xarraca consistentes en la instalación de un muelle embarcadero de madera atornillado al suelo marino». El Consistorio explica que «viene solicitando a Costas desde hace varios lustros una autorización para el emplazamiento de instalaciones desmontables de temporada en el espacio de dominio público, incluidos los equipamientos municipales». En Xarraca, añade la nota, «en veranos anteriores se venía autorizando un punto de atraque y una instalación náutica de elementos sin motor con el correspondiente balizamiento. Y matiza que «el Ayuntamiento no ha licitado dicha concesión y ningún particular se halla en posesión de título habilitante que le permita construir un embarcadero ni explotarlo con fines comerciales, de lo cual se desprende que cualquier instalación que se haya podido hacer es manifiestamente ilegal».

El Ayuntamiento anuncia a Costas que renuncia al punto de atraque

El Ayuntamiento ha remitido «recientemente» este informe a la Demarcación de Costas, en el que además el Ayuntamiento «renuncia, como titular de la concesión, al punto de atraque», adelantó el alcalde.

Con esta decisión, apuntó el alcalde, «desaparecerá el punto de atraque y el Ayuntamiento tendrá la concesión, pero eso no quiere decir que se la demos a alguien o en qué condiciones, porque es posible que se pueda habilitar en el hotel una escuela de vela con una plataforma de acceso al mar desde la costa para que la gente no se deje la piel en las rocas, pero siempre sin condiciones de navegabilidad».

«Esta es la verdad. Nos podremos haber equivocado, pero esta es la única verdad, para lo bueno y para lo malo», reiteró el alcalde ante las acusaciones de Prou.