Sant Antoni cierra su crisis interna con un nuevo organigrama en Urbanismo

El equipo de gobierno de Sant Antoni ha cerrado la crisis abierta hace casi un mes después de que el segundo teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Eivissa (PxE), tumbara la propuesta del alcalde para reestructurar el departamento de Urbanismo, con la supresión de la plaza de jefa de Urbanismo, entre otras cosas. Finalmente, el pleno ha aprobado esta mañana, con los votos a favor de los tres grupos que gobiernan, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra del grupo PSOE-Reinicia, una nueva propuesta, la encargada por Torres al arquitecto y letrado mallorquín Antoni Ramis, que apenas modifica la que levantó la caja de los truenos.

El nuevo organigrama divide, como el anterior, el departamento en dos áreas, la técnica y la jurídica, pero se conecta el trabajo del responsable de cada una. Además, las cuatro plazas de administrativo (dos) y auxiliares (2) no sólo dependerán del área jurídica, sino también de la técnica y se elimina de la memoria que justifica la propuesta la referencia de que la responsable del área jurídica dependerá del secretario. De todos modos, en la práctica, según ha reconocido el propio Torres, «si el secretario observa que algo no se ajusta a derecho su obligación es ponerlo sobre la mesa antes de que llegue a la junta de gobierno».

No varía la situación de la jefa de Urbanismo, cuya plaza se amortiza y se recolocará a la funcionaria que lo ocupa en otro departamento. Precisamente, la concejala de PSOE-Reinicia, Cristina Ribas, criticó «la falta de coherencia» del gobierno al no reconvertir esta plaza en la de responsable del área jurídica». «No es aceptable», ha dicho, «que se ponga de responsable a la última jurista que se ha incorporado al Ayuntamiento, y no decimos que no sea válida, en vez de a la jefa de Urbanismo que tiene mucha experiencia». En este sentido, Ribas ha resaltado que su grupo no iba a ser «cómplice» del «menosprecio» que ha recibido esta funcionario y que, ha recordado, se encuentra de baja laboral por todo este asunto. «Se la acusa del atasco del departamento», ha lamentad la edil de PSOE-Reinicia, al tiempo que le ha agradecido todo su esfuerzo y dedicación.

"No vamos a ser cómplices del menosprecio que ha recibido la jefa de Urbanismo" Cristina Ribas - Concejala de PSOE-Reinicia

El alcalde, Marcos Serra, ha aclarado que la nueva responsable del área jurídica no ejercerá de responsable de Urbanismo y ha añadido que «no se responsabiliza a nadie» del «atasco» que sufre el departamento». «Queremos resultados distintos y hay que actuar de forma distinta», ha justificado Serra.

Paradójicamente, Torres ha manifestado que no le gusta que se prescinda de la figura de la jefa de Urbanismo ya que, según su criterio, todos los departamentos, salvo a partir de ahora el de Urbanismo, deben tener «un responsable». «Como ha dicho el alcalde, este organigrama no es para siempre. Convendría que a la larga todos los departamentos del Ayuntamiento tengan un jefe independiente. Que se amortice esta plaza no quiere decir que se renuncie a volverla a incorporar», ha añadido el primer teniente de alcalde, que ha destacado también que la funcionaria que ocupaba este puesto «ha mostrado su disposición a ir a otro departamento».